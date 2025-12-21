Semapa cède Secil pour 1,4 milliard d’euros à Cementos Molins. Le groupe portugais finalisera cette vente stratégique au premier trimestre 2026, marquant un tournant dans sa diversification, tandis que son titre bondissait de 25 % à Lisbonne.

C'est une transaction majeure qu'a annoncé Semapa, vendredi 19 décembre. Le groupe portugais va vendre sa filiale du cimentier Secil à l'entreprise espagnole Cementos Molins pour une opération chiffrée à 1,4 milliard d'euros.

L'opération doit se conclure « au premier trimestre 2026 », précise le groupe dans un communiqué transmis à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), l'autorité de régulation des marchés financiers au Portugal.

Un groupe cimentier présent dans huit pays

La filiale ciment du groupe Semapa, Secil, a des activités au Portugal bien sûr, mais aussi dans sept autres pays : en Espagne, en Angola, aux Pays-Bas, au Brésil, en Tunisie, au Liban, au Cap-Vert. Ce spécialiste de la production et la vente de ciment, béton, granulats, mortiers et chaux hydraulique affiche une capacité annuelle de production supérieure à neuf millions de tonnes de ciment. Le groupe emploie par ailleurs 2 900 personnes.

Selon le site Zone Bourse, Cementos Molins a indiqué que la transaction serait financée grâce à une combinaison de liquidités disponibles, de fonds issus d'un accord de crédit syndiqué et d'une émission d'obligations.

Du côté du vendeur, le titre Semapa s'est envolé de 25 % à 21,25 euros à la bourse de Lisbonne après cette annonce. Selon le directeur général Ricardo Pires, cette cession serait une décision « stratégique » pour le groupe, qui lui permettrait d'accélérer sa stratégie de « diversification », explique son directeur général Ricardo Pires cité dans les médias locaux.

Par Raphaël Barrou (avec AFP)