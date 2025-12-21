Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Cementos Molins achète la filiale ciment de Semapa pour 1,4 milliard d'euros

Partager l'article
Acquisition

Publié le 21 décembre 2025, mis à jour le 19 décembre 2025 à 16h55, par Raphaël Barrou

Semapa cède Secil pour 1,4 milliard d’euros à Cementos Molins. Le groupe portugais finalisera cette vente stratégique au premier trimestre 2026, marquant un tournant dans sa diversification, tandis que son titre bondissait de 25 % à Lisbonne.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

C'est une transaction majeure qu'a annoncé Semapa, vendredi 19 décembre. Le groupe portugais va vendre sa filiale du cimentier Secil à l'entreprise espagnole Cementos Molins pour une opération chiffrée à 1,4 milliard d'euros. 

L'opération doit se conclure « au premier trimestre 2026 », précise le groupe dans un communiqué transmis à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), l'autorité de régulation des marchés financiers au Portugal. 

Un groupe cimentier présent dans huit pays

 

La filiale ciment du groupe Semapa, Secil, a des activités au Portugal bien sûr, mais aussi dans sept autres pays : en Espagne, en Angola, aux Pays-Bas, au Brésil, en Tunisie, au Liban, au Cap-Vert. Ce spécialiste de la production et la vente de ciment, béton, granulats, mortiers et chaux hydraulique affiche une capacité annuelle de production supérieure à neuf millions de tonnes de ciment. Le groupe emploie par ailleurs 2 900 personnes.

Selon le site Zone Bourse, Cementos Molins a indiqué que la transaction serait financée grâce à une combinaison de liquidités disponibles, de fonds issus d'un accord de crédit syndiqué et d'une émission d'obligations. 

Du côté du vendeur, le titre Semapa s'est envolé de 25 % à 21,25 euros à la bourse de Lisbonne après cette annonce. Selon le directeur général Ricardo Pires, cette cession serait une décision « stratégique » pour le groupe, qui lui permettrait d'accélérer sa stratégie de « diversification », explique son directeur général Ricardo Pires cité dans les médias locaux. 

Par Raphaël Barrou (avec AFP)

Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.