A COEUR DE CHAUX - Batiweb

Depuis 29 ans, nous marions notre savoir-faire et nos produits pour la création de matières murales contemporaines et traditionnelles.

Nos créations d'enduits à la chaux décoratifs sont composées traditionnellement avec différentes charges minérales. Nous les transformons en Île de France.

PATRIMOINE :

Depuis l’Antiquité, Les enduits à la chaux font partie des produits naturels utilisés pour le bâti et la décoration. Ils sont référencés pour la restauration de patrimoine afin de garantir une mise en oeuvre traditionnelle, pérenne, respectueuse de l’habitat.

QUALITE TECHNIQUE :

Qualités environnementales, résistance, souplesse, durabilité, adaptabilité, facilité d’entretien, sont les premières qualités des enduits décoratifs à la chaux. S’applique sur tous les supports. Possibilité d’intégrer la préparation des fonds selon les cas.

QUALITE ECOLOGIQUE :

Les enduits à la chaux sont constitués de matières premières minérales et naturelles. De grande qualité environnementale, ils sont sans COV, laissent respirer les supports, anti fongique, ils contribuent à assainir l’habitat.

QUALITE ESTHETIQUE :

Le potentiel esthétique des enduits décoratifs à la chaux est sans limite. Tous les styles et tendances sont réalisables. Plus de 350 teintes référencées. Nous sommes matiéristes, artistes plasticiens et travaillons à la création de collections et matières sur mesure.

Le savoir-faire d’A cœur de chaux :

ETHIQUE DE FORMULATION : Trois axes de recherche sont à la source de nos produits depuis 30 ans.

Préserver le bâti

Préserver l’environnement

Préserver les occupants.

PRÉPARATION DES SUPPORTS : Interfaces essentielles entre le support et la finition décorative

Elles doivent assurer la cohésion et la régularité de la finition

Elles préservent la qualité de l’enveloppe

Elles apportent des nouvelles fonctionnalités

LE SYSTEME DE POSE : Trois piliers pour réussir une belle finition

Préparer les murs en fonction de leur nature et de leur destination

Réaliser l’enduit décoratif selon les spécificités attendues

Le protéger selon les critères d’usage

LES ENDUITS GARNISSANTS :

Ils homogénéisent les supports irréguliers

Ils permettent des texturations 3D

Ils apportent de l’inertie hydrique au bâti.

LES ENDUITS DE PLACAGES

Ce sont des enduits minces de finition

Ils améliorent la résistance à la rayure

Ils apportent un toucher doux et un aspect mat, soyeux ou brillant

Ils permettent des colorations audacieuses

LES PROTECTIONS DÉCORATIVES

Elles adaptent l’enduit à son usage pour en faciliter l’entretien

Elles préservent l’aspect tout en apportant une protection

Elles préservent des intempéries

Elles renforcent la dureté de l’enduit

Elles intensifient la couleur pour obtenir des teintes vives et profondes

Elles permettent de jouer avec les transparence



