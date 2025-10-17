A COEUR DE CHAUX - Batiweb

A COEUR DE CHAUX
Depuis 29 ans, nous marions notre savoir-faire et nos produits pour la création de matières murales contemporaines et traditionnelles.
Nos créations d'enduits à la chaux décoratifs sont composées traditionnellement avec différentes charges minérales. Nous les transformons en Île de France.
- PATRIMOINE :
Depuis l’Antiquité, Les enduits à la chaux font partie des produits naturels utilisés pour le bâti et la décoration. Ils sont référencés pour la restauration de patrimoine afin de garantir une mise en oeuvre traditionnelle, pérenne, respectueuse de l’habitat.
- QUALITE TECHNIQUE :
Qualités environnementales, résistance, souplesse, durabilité, adaptabilité, facilité d’entretien, sont les premières qualités des enduits décoratifs à la chaux. S’applique sur tous les supports. Possibilité d’intégrer la préparation des fonds selon les cas.
- QUALITE ECOLOGIQUE :
Les enduits à la chaux sont constitués de matières premières minérales et naturelles. De grande qualité environnementale, ils sont sans COV, laissent respirer les supports, anti fongique, ils contribuent à assainir l’habitat.
- QUALITE ESTHETIQUE :
Le potentiel esthétique des enduits décoratifs à la chaux est sans limite. Tous les styles et tendances sont réalisables. Plus de 350 teintes référencées. Nous sommes matiéristes, artistes plasticiens et travaillons à la création de collections et matières sur mesure.
Le savoir-faire d’A cœur de chaux:
- ETHIQUE DE FORMULATION : Trois axes de recherche sont à la source de nos produits depuis 30 ans.
Préserver le bâti
Préserver l’environnement
Préserver les occupants.
- PRÉPARATION DES SUPPORTS : Interfaces essentielles entre le support et la finition décorative
Elles doivent assurer la cohésion et la régularité de la finition
Elles préservent la qualité de l’enveloppe
Elles apportent des nouvelles fonctionnalités
- LE SYSTEME DE POSE : Trois piliers pour réussir une belle finition
Préparer les murs en fonction de leur nature et de leur destination
Réaliser l’enduit décoratif selon les spécificités attendues
Le protéger selon les critères d’usage
- LES ENDUITS GARNISSANTS :
Ils homogénéisent les supports irréguliers
Ils permettent des texturations 3D
Ils apportent de l’inertie hydrique au bâti.
- LES ENDUITS DE PLACAGES
Ce sont des enduits minces de finition
Ils améliorent la résistance à la rayure
Ils apportent un toucher doux et un aspect mat, soyeux ou brillant
Ils permettent des colorations audacieuses
- LES PROTECTIONS DÉCORATIVES
Elles adaptent l’enduit à son usage pour en faciliter l’entretien
Elles préservent l’aspect tout en apportant une protection
Elles préservent des intempéries
Elles renforcent la dureté de l’enduit
Elles intensifient la couleur pour obtenir des teintes vives et profondes
Elles permettent de jouer avec les transparence
Patrimoine
