La société A et G LENNE est spécialisée depuis plus de 70 ans dans la fabrication de charnières et paumelles en laiton massif.

Au fil des années, nous avons étendu ce savoir-faire à toutes sortes de pièces usinées à partir de profilés laiton et aluminium ainsi que le décolletage sur laiton acier et inox de 3 à 42 mm.

Pour nous, la qualité de nos produits est notre plus haute maxime.

Notre atelier intègre de nombreuses techniques de finition :

Polissage mécanique

Polissage tampon manuel et automatique

Peinture époxy

Vernis classique et électronique

Patines brutes, dégradées, cirées, vernies

Nickelage, chromage brillant, mat brossé, velours, noir

Dorure

Boites

Paquets

Sachet

Pelli-glaçage

Patines brutes, dégradées, cirées, vernies

Etiquetage code barre

Le savoir-faire d’A et G LENNE :