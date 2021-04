A2C : Constructeur innovant à votre service depuis 1982.

A2C conçoit et construit une large gamme de matériels hydro-mécanique innovants, fiables et performants. Notre équipe spécialisée intervient à l’attention de tous les clients de l’industrie du bois et de la manutention industrielle.

L’expérience et la créativité de notre bureau d’étude, de nos ateliers de fabrication et de nos techniciens sont au service de vos projets.

Pour chacun de nos produits et solutions, notre équipe met en œuvre des techniques de conception et de construction modernes et performantes. Ceci afin de pouvoir vous apporter écoute, conseil, qualité, fiabilité et performance dans le respect des normes et de vos besoins actuels et à venir.

Innovants et passionnés, nous créons et mettons au point de nombreux. Equipés de CAO 3D pour l'étude et la conception, nous concevons les matériels que nous produisons ensuite directement en nos ateliers.

Découpe, mise en forme, soudure, décapage, peinture, séchage, câblage électrique, tuyautage hydraulique, assemblage, tests et chargements sont réalisés en interne pour que nous puissions livrer la qualité convenue. Le transport et la manutention éventuelle sur site sont sous-traités, mais nous sommes présents sur place pour la mise en service.

Les innovations de notre équipe ont été récompensées par différents prix et sont protégées par de nombreux brevets.

Tout ceci est à votre service, avec professionnalisme et enthousiasme.

Le savoir-faire d’A2C :

FILIERE BOIS

Traitement du bois : aspersion, trempage, autoclave et matériels périphérique.

Manutention du bois : levé charge à fourches pivotantes, GRIF-MATIC, pince à grumes série lourde, convoyeur à chaînes, convoyeur accumulateur, convoyeur à galets imbriqués et carrousel de picking.

Outillage pour MOB : TRANSMOB, PROTECMOB, PALOMUR automatique, palonnier à élinguer pour MOB et CHARIOTMOB.

Transport du bois : ranchers amovibles et plateau à billons pour grumier.

MANUTENTION INDUSTRIELLE