A2V : Société d'ingénierie et d'étude mécatronique capable de développement et de réalisations électroniques et mécaniques sur mesure autour des produits qu'elle distribue.

Notre matériel de pointe et un bureau d'études constitué d'ingénieurs formés régulièrement nous permettent de vous assurer des produits de qualité fabrication Française.

Quelque soit votre secteur d'activité, nous avons des gammes de produits avec différents indices de protection ainsi que des produits spécifiquement conçus pour des environnements militaires/ extrêmes.

A2V en quelques chiffres :

600 Clients

6 419 Produits en stock

2 812 Produits référencés

Vos projets de A à Z :

Nous disposons d'un atelier de fabrication et de notre propre ligne d'assemblage entièrement automatisée pour la réalisation de cartes électroniques.

Tous nos produits sont fabriqués dans nos propres locaux en France.

Nos fabrications sur mesure :

Fabrication de moteurs brushless sur mesure

Fabrication de cartes électroniques CMS

Fabrication de Racks et d'armoires

Personnalisation de moteurs brushless et pas à pas

Le savoir-faire d’A2V :