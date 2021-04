AABIS® : Fabricant français d’automatisme depuis 1982

Fabricant Français depuis 1982 de motorisations et automatismes pour portails à battants,portails coulissants, portes de garage et de télécommandes à distance.

Parce que nous avons été installateur de nos propres produits, nous avons acquis une riche expérience de terrain en matière de motorisation de porte de garage et portail.

Nous avons conçu au fil du temps des solutions d’automatismes et de domotiques simples, sûres et fiables.

Choisissez pour votre confort, votre tranquillité et votre Sécurité les motorisations de portes et de portails AABIS®. Fabricant Concepteur, nous vous offrons une gamme complète d’automatismes en 24 volts pour toute votre maison. Quelque soit le portail, le garage ou la porte à automatiser AABIS® vous propose des motorisations électromécaniques fiables, de qualité, avec des propriétés inégalées.

AABIS® vous propose des solutions de motorisations de portail adaptées à tous types de fermetures. Les automatismes de portails AABIS® sont innovants, performants, et se démarquent de la concurrence.

Fiables et robustes, nos trois familles de produits vous sont proposées pour répondre à chaque situation: Les automatismes INTÉGRÉ (invisible) dans les portails pour les solutions invisibles et esthétiques, les automatismes COMPACTS parfaitement adaptés à la rénovation (petit et discret) et les automatismes APPARENTS préconisés dans les solutions avec électronique de gestion déportés du mécanisme.

Le savoir-faire d’AABIS® :