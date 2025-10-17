AB TECNO - Batiweb

ConnexionS'abonner
AB TECNO

Via Cicogna, 95
40068 San Lazzaro di Savena BO
Italie
Site web de la marque

AB Tecno est un leader dans les accessoires pour l'automatisation des portes, portails et portails.

Contrairement aux constructeurs mécaniques qui concentrent leur activité sur la production de moteurs, AB Tecno a pour objectif le développement d'accessoires.

Pour allier l'étendue de la gamme et la spécialisation de la technologie utilisée, nous avons sélectionné les meilleurs producteurs européens leaders dans la catégorie :

  • ABEXO , accessoires « universels » pour la maintenance ;
  • JCM , systèmes radio de commande et de sécurité ;
  • XPR , systèmes de contrôle d'accès ;
  • WITT , photocellules pour fermetures ;
  • BEA , capteurs de porte piétons ;
  • NEXTALITE , modules de contrôle Wi-Fi ;

Cette variété et sélection des meilleures compétences permet au client de trouver toutes les solutions avec une performance maximale.

Le savoir-faire d’AB TECNO au travers de ses marques

  • ABEXO: Les meilleurs solutions en ce qui concerne les dispositifs de commande et les systèmes de contrôle d’accès.
  • JCM : JCM vous offre des solutions électroniques pour la gestion et la sécurité des portes résidentielles, collectives, commerciales et industrielles.
  • XPR : XPR fournit des millions de systèmes de contrôle d'accès et de verrouillage à travers le monde, exportant dans plus de 30 pays.
  • WITT : Plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication de technologies de capteurs de sécurité
  • NEXTALITE : Nextalite est la marque d'éclairage intelligent de Team srl, société italienne avec plus de 15 ans d'expérience dans la production d'appareils électroniques pour la domotique et le contrôle de l'éclairage.
