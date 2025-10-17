AB TECNO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AB TECNO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AB Tecno est un leader dans les accessoires pour l'automatisation des portes, portails et portails.

Contrairement aux constructeurs mécaniques qui concentrent leur activité sur la production de moteurs, AB Tecno a pour objectif le développement d'accessoires.

Pour allier l'étendue de la gamme et la spécialisation de la technologie utilisée, nous avons sélectionné les meilleurs producteurs européens leaders dans la catégorie :

ABEXO , accessoires « universels » pour la maintenance ;

, accessoires « universels » pour la maintenance ; JCM , systèmes radio de commande et de sécurité ;

, systèmes radio de commande et de sécurité ; XPR , systèmes de contrôle d'accès ;

, systèmes de contrôle d'accès ; WITT , photocellules pour fermetures ;

, photocellules pour fermetures ; BEA , capteurs de porte piétons ;

, capteurs de porte piétons ; NEXTALITE , modules de contrôle Wi-Fi ;

Cette variété et sélection des meilleures compétences permet au client de trouver toutes les solutions avec une performance maximale.

Le savoir-faire d’AB TECNO au travers de ses marques :