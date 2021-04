ABACA SALOME

ABACA SALOMÉ, votre spécialiste parquet.

Créée en 1989 par les frères Salomé, la société ABACA Salomé est spécialisée dans la vente de revêtements de sols (parquet massif, contrecollé, stratifié…) et se présente comme un partenaire privilégié dans la pose de vos sols.

Implantée en Bretagne, sur la Route du Meuble à La Chapelle-des-Fougeretz, ABACA SALOMÉ intervient auprès de particuliers, de professionnels (sociétés privées, commerces…) ou de collectivités. La société se déplace partout en France pour concrétiser vos projets.

Aujourd’hui dirigée par Stéphane Salomé, Axel Roy, Jean Pierre Robinault et Jeremy Durand, la société compte 17 collaborateurs, commerciaux et poseurs, à votre écoute pour vous accompagner dans le choix de vos produits.

Disposant d’un parking accessible, le Showroom d’ABACA SALOMÉ vous ouvre ses portes du lundi au samedi pour découvrir la sélection de parquets de grande qualité et de revêtements de sol.

ABACA SALOMÉ est membre du Groupement Parqueteurs Associés, fruit d’une association d’hommes passionnés par le bois depuis plus de 30 ans, et plus particulièrement par le parquet et terrasse.

Le savoir-faire d’ABACA Salomé :