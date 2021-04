ABCS, menuiserie, ébénisterie et agencement sur mesure

Artisan depuis 40 ans, le fondateur André Sultan traite chaque demande, chaque projet de manière unique.

« La menuiserie sur mesure est un métier qui nécessite, savoir faire, minutie, créativité, réactivité, sens de l’engagement, connaissance des différents matériaux adapté à chaque projet. »

André Sultan a su s’entourer de professionnels qualifiés, menuisiers fabricants et poseurs, directeur technique et d’études, chef d’atelier, laqueur, ainsi que les meilleurs fournisseurs de matières premières, ce qui lui permet d’être toujours à la pointe des nouveautés et lui permet de proposer les meilleurs matériaux et les adapter à chaque demande.

La satisfaction client est notre objectif principal.

Nous étudions avec le plus grand soin :

Chaque demande, pour apporter une offre adaptée,

Le respect du délai de notre engagement,

Nos pratiques : accueil de nos clients tant téléphonique que sur rendez-vous sur les lieux du projet et proposition de notre meilleure offre,

Nos compétences : étude de chaque projet avec notre bureau d’étude, faisabilité, proposition matériaux et délai.

Pour nous permettre de tenir nos engagements des moyens sont progressivement mis en œuvre u service qualité :

Amélioration de la production par la modernisation du parc de machines,

Organisation de la production et respect du délai grâce à une anticipation par notre bureau d’études,

Formation continue de nos employés grâce à un accompagnement interne de formations sur les logiciels d’études de fabrication et de production à la pointe,

Maîtrise des coûts grâce à l’étude de chaque projet et suivi par affaire.

Au travers de notre politique de qualité, nous renforçons notre volonté de nous développer par la fidélisation de nos clients.

Le savoir-faire d’ABCS :