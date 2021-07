ABICOR BINZEL : Fournisseurs de torches

La demande de fonctionnalité et de sécurité augmente mondialement. Ainsi que la demande de qualité pour des produits techniques.

ABICOR BINZEL® fournie des torches les plus apte à chaque application et pour tous les matériaux, pour les systèmes manuels et automatiques, refroidie par air ou par liquide. Nous avons un grand assortiment d'accessoires, des appareils périphériques pour les robots.

Avec 38 filiales et plus de 20 partenaires exclusifs, le groupe ABICOR BINZEL est représenté dans tous les plus importants pays industriels du monde.

Le savoir-faire d’ABICOR BINZEL :

MANUELLES

Torches MIG/MAG

Torches TIG

Torches PLASMA

ROBOTIC SYSTEMS

Torches ROBOT

Périphérie ROBOT

Générateur de soudage

Solutions système pour Cobots

Spool Welding Robot SWR : Une première solution de soudage de tubes et appareils sous pression. Conçu pour des performances maximales, gain de temps, d’espace, et efficacité en temps d’arc.

Système Master-Feeder

Capteurs

Laser

HARD AUTOMATION

Chariots de soudage ABI-CAR

AutoGuide Plus

TECHNOLOGIE D’EXTRACTION

Systèmes d’extraction de fumées

Torches Aspirantes

ACCESSOIRES