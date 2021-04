ABRASIFS HERMES

Fabricant d'abrasifs appliqués & agglomérés

HERMES SCHLEIFMITTEL est une authentique entreprise hambourgeoise de tradition, avec des racines remontant jusqu’à 1927. L’entreprise figure non seulement parmi les principaux fabricants mondiaux d’abrasifs appliqués, mais joue également un rôle de premier plan sur le marché des meules abrasives de précision depuis 1993.

HERMES s’est imposé sur le marché en faisant de la haute qualité de ses produits sa priorité absolue. Nous nous sentons tous lié par cette tradition, qui demeure notre valeur cardinale pour l’avenir. Un engagement de toute première importance auquel nous nous consacrons corps et âmes. La tradition au service de l’avenir.

HERMES dispose de nombreux sites de production et de bureaux de vente implantés dans les principaux pays développés et émergents du monde entier. HERMES démontre ainsi son orientation axée sur l’international et ses aspirations à offrir à ses clients un service de conseils de proximité et compétent.

Les abrasifs d’HERMES sont utilisés pour produire des surfaces hautement fonctionnelles et esthétiques dans tous les domaines possibles et inimaginables, dont notamment l’industrie automobile et leurs fournisseurs, ou encore, les industries de l’aéronautique, de l’ameublement et de la métallurgie.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les leaders mondiaux de fabrication de meuleuses et proposons à nos clients des solutions de procédé de meulage qui sont également de plus en plus utilisés pour la fabrication des pièces de précision dans les industries électronique et de la technique médicale.

Le savoir-faire d’HERMES :