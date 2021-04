ABRIBLUE est le fabricant français spécialiste du volet de sécurité pour piscines depuis près de 30 ans.

Plus de 122 000 volets installés en France ainsi que dans 52 autres pays témoignent de l’expérience inégalée acquise dans la conception et la fabrication de couvertures de sécurité.

La passion qui anime nos équipes est mise au service de la qualité sur tous les plans, pour la satisfaction de nos clients professionnels, et des utilisateurs.

ABRIBLUE décline la qualité française sur un large choix de modèles adaptés à toutes les configurations de bassin, et tous les budgets. Volets hors d’eau ou immergés, standard ou sur mesure, fixe ou mobile, fonctionnement manuel, électrique ou solaire… Toujours dans le respect de la norme Sécurité Piscines NF P 90-308, la plus exigeante au monde, et bien souvent au-delà des exigences de cette norme.

L’innovation est l’un des principaux moteurs du développement d’ABRIBLUE. La recherche permanente de solutions techniques et pratiques, destinées à apporter toujours plus de confort aux utilisateurs, rend les volets ABRIBLUE uniques et adaptables sur la quasi-totalité des bassins, des plus simples aux plus complexes, y compris dans les configurations les plus extrêmes. L’innovation brevetée WING System®, ou bien la garantie exclusive anti corrosion Non’Co® d’ABRIBLUE, comptent parmi les innovations qui ont révolutionné le marché.

Notre équipe, dont l’ancienneté moyenne est de 10 ans, est basée dans la très belle et dynamique région de la Sarthe, contribue chaque jour à faire d’ABRIBLUE une marque française plébiscitée par les professionnels/installateurs de la piscine et approuvée par les utilisateurs.

Le savoir-faire d’ ABRIBLUE :