Abricot-Formation est un centre de formation près de Paris, créé en 2000. Ils sont organisateurs de stages de formation pour les artistes, les entreprises, les particuliers avec une expérience de 27 ans de la formation continue.

Abricot propose des modules de un jour à plusieurs semaines, chez les clients et à l’international.

Abricot-Formation est le spécialiste depuis plus de 20 ans de la formation en éclairage et en sécurité du travail : éclairage architectural, éclairage scénique, éclairage événementiel. Ils sont ouvert 12 mois sur 12, du lundi au samedi, pendant les jours fériés travaillés.

Il assure des formations en présentiel dans leurs ou dans vos locaux et des formations distanciel en Webcam.

Ce sont des formations : en français ou anglais. Avec un financement : OPCO, CPF, Pôle emploi, société, particulier. Centre d’examen ICDL/PCIE pour des formations certifiantes éligibles au CPF.

