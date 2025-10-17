ABRICOT FORMATION
92700 Colombes
France
Abricot-Formation est un centre de formation près de Paris, créé en 2000. Ils sont organisateurs de stages de formation pour les artistes, les entreprises, les particuliers avec une expérience de 27 ans de la formation continue.
Abricot propose des modules de un jour à plusieurs semaines, chez les clients et à l’international.
Abricot-Formation est le spécialiste depuis plus de 20 ans de la formation en éclairage et en sécurité du travail : éclairage architectural, éclairage scénique, éclairage événementiel. Ils sont ouvert 12 mois sur 12, du lundi au samedi, pendant les jours fériés travaillés.
Il assure des formations en présentiel dans leurs ou dans vos locaux et des formations distanciel en Webcam.
Ce sont des formations : en français ou anglais. Avec un financement : OPCO, CPF, Pôle emploi, société, particulier. Centre d’examen ICDL/PCIE pour des formations certifiantes éligibles au CPF.
Les Formations :
- Formation Interentreprises
- Des sessions proposées avec des tarifs qui s'adaptent au nombre de stagiaires et au volume d'heures.
- Formation Intra Entreprises
- Des stages sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des équipes, dans vos locaux ou dans les locaux d’Abricot Formation. Une offre adapter à vos besoins, ou sur mesure pour votre entreprise.
- Aide à la Recherche d'emploi ou de stage / Aide à la recherche d'un salarié ou d'un stagiaire
- Créateur et gestionnaire du portail Emploi du Spectacle et de l'Evénementiel Art 'n Show. Les candidats et les recruteurs peuvent utiliser ses services
- Location de salles de formation. Mise à disposition des salles de formation en location.