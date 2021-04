ABRISUD, Leader européen de l'abri de piscine et de terrasse

Réinventer l’extérieur. Faire de la piscine et de la terrasse de nouveaux lieux de vie, confortables, esthétiques et performants. Depuis plus de 30 ans, voilà pourquoi ABRISUD s’engage.

Abris, couvertures, volets... Nos produits innovent, pour toujours mieux protéger, repenser et valoriser l’espace extérieur. Notre gamme est la plus large du marché et nos solutions répondent aux besoins des particuliers comme à ceux des professionnels.

Pourquoi faire appel à nous ?

Faire confiance à ABRISUD, c’est s’engager avec un partenaire de choix, dans une relation directe, transparente et durable.

Pour la qualité : nos produits sont désignés et conçus en France

Pour la maitrise : nous sommes fabricants, livreurs, poseurs.

Pour la réactivité : nous agissons sans aucun intermédiaire, ni sous-traitant.

Pour la proximité : nous restons à l’écoute, même après l’installation.

Parlons chiffres

35 années d’expérience

60 Millions de CA, dont 3% investit en R&D

4 rachats d’entreprises spécialisées

120 brevets déposés, dont 40 inventions

+ de 80 000 piscines équipées dans toute l’Europe

3 usines en France

77 camions-ateliers

350 collaborateurs dont 106 poseurs et 16 techniciens SAV

0 intermédiaire

Le savoir-faire d’ABRISUD :

ABRIS PISCINE

Abris de piscine télescopiques

Abris de piscine plats

Abris de piscine bas

Abris de piscine mi-hauts

Abris de piscine hauts

Abri pour spa

VOLETS PISCINE

Volets piscine

Volet de piscine immergé

Volet de piscine avec banc immergé

COUVERTURES PICINE

Couverture premium

Couverture piscine

Piscine à fond mobile Ultima

Terrasse mobile Pooldeck Horizon

PERGOLAS 1 ABRIS TERRASSE