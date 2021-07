ABUS FRANCE S.A.S

Depuis 1924, l’entreprise ABUS donne aux gens le vrai sentiment de sécurité.



Fabriquant Allemand de qualité, nos produits se caractérisent par une haute fiabilité et une grande longévité ainsi que d’une relative simplicité d’utilisation.



Nos trois domaines d’activités : la sécurité chez soi, la sécurité en déplacement et la sécurité des bâtiments permettent de satisfaire les besoins croissants des utilisateurs privés ou professionnels en offrant une large gamme innovante de solutions de sécurité.



Le groupe ABUS employe plus de 3000 personnes à travers le monde.



La marque ABUS se présente comme un groupe d'entreprises fort, indépendant et actif au niveau mondial pour la sécurité mécanique et électronique.



Quand il s'agit de la protection de vies et de biens matériels, le groupe ABUS contribue avec responsabilité à apporter un plus en matière de sécurité dans de nombreux domaines de la vie.



Dans ce but, nous développons et produisons des solutions de sécurité mécaniques et électroniques qui donnent aux personnes partout dans le monde un « vrai sentiment de sécurité ».



Cela se reflète également dans notre positionnement : « ABUS : depuis 1924, des technologies de sécurité innovantes au service des personnes.