ACCES DIRECT SIXBOX

ACCES DIRECT est une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d’accessoires pour le bâtiment.

Depuis 10 ans, ACCES DIRECT fait partie des sociétés connues dans le secteur de la réalisation d’accessoires pour le bâtiment. Gardant en tête l’innovation et le développement de ses offres, son équipe ne cesse de chercher de nouvelles façons pour faciliter le travail des professionnels en bâtiment.



Grâce à l’aide de cette équipe, ACCES DIRECT occupe une part importante sur le marché des appuis et suspentes, facilitant la mise en place du pare-vapeur destinés à tout type de murs ( bois , parpaings , briques etc ... ) . Elle est également connue pour sa gamme de fixation de fourrures, de membranes étanches, de plafonds, de rampants… Cette entreprise propose aussi un vaste éventail de coffrages perdus : coffrages Sixbox.

Ils permettent de réaliser simultanément le coulage de béton, ainsi que la construction des fondations, des dalles et des vérandas, et ce, que ce soit les constructions traditionnelles ou industrielles. Avec ces coffrages, le coût des travaux diminue considérablement, ainsi que les délais. Ils ont été formulés pour rendre la structure indéformable. De plus, la structure devient conforme aux normes DTU garantissant ainsi les risques de vols et d’accidents.

Les coffrages Sixbox sont conçus à partir des matières recyclables.

Le savoir-faire d'ACCES DIRECT :