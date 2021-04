ACCURIDE INTERNATIONAL

ACCURIDE est un concepteur et fabricant mondial de solutions de mouvement. Depuis plus de 50 ans, nous développons des systèmes de mouvement destinés aux applications dans la fabrication de meubles, de machines et autres applications dans le monde entier.

Aujourd’hui, ACCURIDE occupe près de 1 million de mètres carrés d’espace de production dans le monde. C’est la plus grande entreprise qui se consacre au design et à la fabrication innovante de la quincaillerie des systèmes coulissants.

En plus de proposer l’une des plus vastes sélections de solutions de mouvement sur stock et sur mesure, ACCURIDE offre tout un assortiment de caractéristiques spéciales et de technologies avancées destinées à améliorer les applications.

Notre équipe s’efforce continuellement de trouver des moyens d’améliorer nos coulisses actuelles et d’inventer de nouveaux produits pour répondre à vos défis. Nous avons réuni les vidéos suivantes pour mettre en valeur quelques-unes des caractéristiques spéciales dont nous sommes particulièrement fiers.

Le savoir-faire d’ACCURIDE :