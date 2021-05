ACF (AIR COMPRIME FRANCAIS)

ACF France : 1er Fabricant Français de matériel de sablage/aérogommage/ projection / rejointoiement

Depuis 1984, ACF FRANCE fabrique et commercialise des matériels pour le traitement de surfaces, des équipements destinés à la projection, au rejointoiement et de l’outillage pneumatique pour l’industrie et le bâtiment.

C’est donc à travers une gamme de sableuse/grenailleuse, matériels d’aérogommage / hydrogommage, équipements pour le rejointoiement de la pierre ou de la brique, machines à projeter les enduits, cabines de sablage manuelles ou automatiques, nettoyeurs haute pression, compresseurs d’air, matériels pour l’enlèvement des graffiti, robinet automatique STOP NET,… qu’ACF FRANCE se positionne en tant que leader sur son marché et commercialise ses produits dans plus de 20 pays à travers le monde.

A la pointe de l’innovation, avec pour mission de fournir les meilleures solutions en matière de mise en œuvre, simplicité et robustesse, ACF s’est donnée un double objectif : garantir à ses clients des délais de livraison rapides et un service avant et après-vente réactif et efficace.

Une attention particulière est portée sur la partie Ingénierie avec un bureau d’étude intégré. Une équipe d’hommes formés aux exigences du monde de l’industrie et du bâtiment, assure au quotidien, l’étude, la conception et la réalisation des machines standards et spéciales produites par ACF.

Et c’est parce que répondre aux exigences de ses clients, c’est comprendre leurs attentes à l’égard de ses produits, qu’ACF s’attache à leur donner une satisfaction maximum.

Enfin, c’est parce que l’entreprise ACF FRANCE s’est développée autour de valeurs humaines telles que l’esprit d’équipe, le partage et le respect du travail bien fait, qu’elle est fière aujourd’hui d’aligner sa stratégie de développement sur ses forces et qualités qui font d’elle un vrai SPÉCIALISTE.

Le savoir-faire d’ACF France :

Sablage / grenaillage

Recyclage d’abrasif

Cabine de sablage

Aérogommage hydrogommage

Sans poussière

Projection et rejointoiement

Compresseur d’air et outillage pneumatique

Matériel anti-graffiti