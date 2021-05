ACIEROC (METALIA INDUSTRIE)

METALIA INDUSTRIE, sous-traitance industrielle d’ensembles complets

Nous traitons tout dossier aussi complexe soit-il et livrons des ensembles « clé en main » incluant les opérations d’assemblage et de finition.

Nous proposons à nos clients de n’avoir qu’un seul interlocuteur qui prend en charge l’ensemble des opérations de fabrication.

D’un point de vue technique, cette solution permet d’appréhender les éventuelles contraintes de fabrication dès l’étude du projet.

Nous prenons également en compte les opérations complémentaires permettant ainsi d’optimiser le flux logistique.

Nous sommes spécialisés en usinage, tôlerie et mécano soudure.

ACIEROC est une filiale de METALIA INDUSTRIE basée à Falaise (14).

Nous travaillons avec un grand nombre de secteurs d’activités : Militaire, Nucléaire, Electricité industrielle, BTP et Agroalimentaire.

Les matières travaillées sont majoritairement de l’inox 304L et 316 l et de l’aluminium mais nous avons la possibilité de travailler tous types de métaux non ferreux.

Nous bénéficions des qualifications QS inox et QMOS.

Le savoir-faire d'ACIEROC :

Tôlerie Inox

Travail et façonnage des métaux en feuille.

Mécano soudure

Réalisation d’ensembles mécano soudés : Châssis, Armoire et Coffret électrique, Passerelle...

Chaudronnerie

Réalisation d’ouvrages chaudronnés : Cuve, Malaxeur, Cuiseur, Tunnel...