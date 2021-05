ACMO, votre spécialiste de l'accastillage moderne.

ACMO, pour la fabrication de ses pièces, sélectionne les meilleurs matériaux et utilise les méthodes les plus fiables (forgeage, Estampage).

Les maîtres mots de chez ACMO : Qualité. Fiabilité. Réactivité.

Plus de 45 années de qualité et d'efficacité en France et dans le Monde !

1971 - Création de l'entreprise

Créée par A. GAZZURELLI, l'entreprise basée à Glay dans le Doubs se spécialise dans le travail des aciers inoxydables.

1976 - ACMO

Création de la marque ACMO et commercialisation de sa gamme de terminaisons de câble à sertir et montage manuel.

1985 - Ouverture de la première succursale

Ouverture de la succursale en Vendée à Aizenay au centre d'un triangle qui passe par St Gilles Croix de Vie, Les Herbiers et Les Sables D'Olonne où était concentré 75% de la construction de voiliers en France.

1996 - Extension de l'entreprise

ACMO achète au groupe SARMA son activité nautisme et architecture

1998 - Agrandissement du siège social

ACMO agrandit son siège social de 700 m² pour loger les machines du rachat de SARMA (banc de traction de 36 mètres, force 20 tonnes, machines à sertir rotatives grande capacité) et ses nouveaux investissements (machine à découper au jet d'eau et abrasif, machine à rouler les filets capacité diam 120 mm, machine à polir les tôles largeur 1 mètre etc...).

2015 - ACMO à votre service

ACMO, ce sont 20 personnes aux compétences variées (conception CAO, CFAO, tournage et fraisage CN, forgeage, découpage et emboutissage, fabrication de ses outils intégrée, soudage, polissage) à votre service pour réaliser rapidement vos projets.

De l'étude à la finition, ACMO utilisera toutes ses ressources pour réaliser vos petites ou moyennes séries sur mesure : CAO-CFAO, tournages CN, fraisages CN, électroérosion, presses à découper et emboutir, forges et pilons, machines à rouler les filets, machine à découper au jet d'eau, machines à polir à bandes, tribofinition, soudage TIG et MIG, machines à rétreindre et à sertir grande capacité, perceuses automatiques, etc.

Le savoir-faire d’ACMO :