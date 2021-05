ACOME conçoit et fabrique des câbles à haute valeur ajoutée pour l’automobile, les réseaux data & télécoms, le bâtiment et les transports.

Avec une industrie présente au plus près de ses marchés nationaux et internationaux et de forts investissements dans la recherche et développement, nous sommes un partenaire industriel de référence.

Fiabilité, qualité, pérennité caractérisent chacune de nos activités. Face à des marchés en rapide évolution, nous développons l’agilité nécessaire pour nous adapter aux enjeux de nos clients comme aux nouveaux enjeux sociétaux.

Avec des sites industriels sur les 4 continents, ACOME est un industriel de classe mondiale, qui fait de la performance industrielle et de l’innovation les deux piliers de sa pérennité.

Le Groupe propose à ses clients une offre de câblage de haute technicité issue du savoir-faire R&D français et de l’excellence industrielle du Groupe. Chaque site industriel applique les mêmes standards d’excellence et de qualité sur les quatre continents. Cette expertise technologique et industrielle représente un facteur clé de compétitivité dans un environnement international très concurrentiel.

La modernisation du modèle de production et l’excellence opérationnelle de l’ensemble des sites sont au cœur de la politique industrielle du Groupe. Celle-ci doit permettre à ACOME de consolider sa dynamique de croissance, portée par un programme d’investissements de 70 millions d’euros entre 2017 et 2020. Cette enveloppe est principalement dédiée à l’augmentation des capacités industrielles de production, la transformation du système de gestion industrielle, préfigurant l’usine 4.0 et l’innovation.

Le savoir-faire d’ACOME :