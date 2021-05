ACORN MONTE-ESCALIERS

Non renseigné

Depuis sa création en 1992, ACORN s’est efforcé d’imposer de nouvelles normes en termes de qualité et d’innovation dans le secteur des monte-escaliers. Nos modèles innovateurs et notre excellence technique ont ouvert la voie contribuant à faire ACORN la première entreprise indépendante mondiale spécialisée dans la fabrication et l’installation de monte-escaliers.

À la pointe de la technologie

Fabriqués selon des normes rigoureuses dans nos usines du Yorkshire et d’Écosse, nos monte-escaliers de pointe sont aujourd’hui exportés dans plus de 80 pays à travers le monde. Pendant que vous lisez notre site web, nous aurons équipé quelqu’un d’autre, parce que, toutes les 8 minutes, un monte-escalier ACORN est installé quelque part dans le monde, tous les jours de l’année.

Une attention sans faille sur le client

ACORN a su garder les pieds sur terre et n’a jamais perdu de vue son atout le plus précieux, son essence même : sa clientèle.

Unique

Nous savons que chaque personne est unique, chacune ayant ses propres raisons de désirer l’installation d’un monte-escalier. Dès l’instant où nous répondons à votre premier appel téléphonique, notre travail consiste à vous écouter et à comprendre vos besoins. Notre évaluation gratuite à domicile vous donnera une idée plus précise de nos produits. Ce n’est qu’alors que nous serons à même de vous conseiller quel monte-escalier ACORN saura le mieux répondre à vos besoins et améliorer votre qualité de vie.

Commentaires des clients

Nous restons à votre écoute après la pose. La qualité de notre service après-vente nous garantit un retour constant d’informations de la part de nos clients, ce qui nous permet de vous informer sur les futurs développements et le perfectionnement de nos monte-escaliers.

Excellence technique

Avec de million de libres investie dans nos plantes de manufacture au Royaume Unit, nous sommes idéalement placés pour continuer à livrer nos mont-escaliers. Grace à l’ingénierie d’excellence Britannique et à l’attention que nous donnons au détailles, vous pouvez être sûre que nos mont-escalier de première qualité vont vous servir pendant plusieurs années.

Le savoir-faire d’ACORN :