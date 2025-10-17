ACQUABELLA - CONSTRUPLAS - Batiweb

ConnexionS'abonner
ACQUABELLA - CONSTRUPLAS

Pol. Ind. Belcaire, Polígono Belcaire - Calle C, Parcela 1201
12600 La Vall D'Uixó, Castellón,
Espagne
Acquabella, leader dans le secteur de la salle de bain, présente un nouveau concept décoratif d’avant-garde qui permet aux clients de concevoir leur espace douche selon les normes de qualité et d’innovation les plus strictes.

Chaque design commence par une histoire. Notre objectif est de donner vie à vos idées. Pour que vos rêves deviennent réalité.

CONSTRUPLAS, S.L.U. est conscient de la nécessité de développer et d'établir un système de gestion de qualité afin d'atteindre son principal objectif, la différenciation.

Par conséquent, CONSTRUPLAS, S.L.U. s'engage à adopter une attitude responsable avec la qualité, exigible à tout le personnel de son organisation ainsi qu'aux entreprises avec lesquelles elle collabore, en suivant des principes de plans d'actions orientés vers l'amélioration continue et l'atteinte des objectifs définis.

Notre persévérance nous mené jusqu'ici après 25 ans d'histoire. Nous avons su garder une flexibilité et une cohérence pour nous adapter aux exigences de nos clients sans perdre notre style ni notre capacité de voir et prévoir les demandes du marché.

Acquabella donne vie à des ambiances de salle de bain fascinantes et pleines d'élégance.

Le savoir-faire d’Acquabella

  • Receveurs
  • Panneaux
  • Plans de toilette
  • Vasques
  • Colonnes de douche
  • Baignoires
  • Totems
  • Meubles et accessoires
