ACSO PRODUCTION

ACSO : Fabricant de chauffage électrique rayonnant par plafond et plancher

ACSO, société créée en 1986, fabricant spécialiste du chauffage électrique par rayonnement avec une multitude de solutions techniques dont la majorité est intégrée au bâti :

Planchers rayonnants (Neuf / Rénovation)

Plafonds chauffants (Résidentiel / Tertiaire)

Cassettes rayonnantes et IRC (Industriel)

Câbles chauffants pour applications spécifiques (déneigement, traçage, mise hors gel, …)

La gamme ACSO s’adapte sans cesse aux nouvelles réglementations et aux demandes du marché. Son département Recherche & Développement la place toujours en quête d’innovation.

Intégrant le Groupe FENIX en janvier 2010, ACSO reste la valeur sûre d’une société qui a su s’adapter au marché tout en conservant son esprit d’entreprise et ses valeurs : prix, qualité, service et savoir-faire.

La Société ACSO a dès le départ adopté le comportement exemplaire d’une équipe de rugby : union dans l’adversité, endurance et ténacité dans l’effort, respect des valeurs et des échanges, et c’est grâce à votre confiance et votre fidélité, qu’ACSO est devenue un des acteurs majeurs du chauffage rayonnant en France.

Le savoir-faire d’ACSO :