ACTHYS, la ventilation naturelle est durable.

Parce que ventiler son logement est vital dans notre environnement au quotidien, ACTHYS développe et promeut, depuis 20 ans, des solutions de ventilation tout particulièrement adaptées à la rénovation de l’habitat existant.

La large gamme de systèmes ACTHYS en ventilation naturelle, hybride ou basse pression, offre naturellement une réponse aux bailleurs sociaux, dans le cadre de la rénovation de leur parc social, comme aux propriétaires qui souhaitent améliorer la qualité d’air de leur logement en copropriété.

Précurseur dans le domaine de la ventilation naturelle hygroréglable, ACTHYS a ouvert la voie dès les années 2000 avec VNR et VNR-HELYS©, le 1er système de ventilation naturelle et naturelle assistée fonctionnant avec les moteurs naturels que sont le tirage thermique et le vent.

Depuis lors, ACTHYS n’a cessé d’innover et de commercialiser des produits robustes, fiables et naturellement durables, avec le système de ventilation mécanique basse pression MATRYS© puis le 1er système hybride répondant aux exigences du neuf HELYS Premium©.

Difficile d’imaginer un habitat sain et confortable sans la présence d’un système de ventilation. Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, pour réaliser des économies d’énergie, pour préserver le bâti, etc. Les différentes solutions de ventilation existantes sont indissociables du logement sain. Toutes participent au renouvellement de l’air, à l’évacuation de l’humidité, des polluants, des poussières, des pollens, etc.

On recense aujourd’hui différentes solutions de ventilation parmi lesquelles la ventilation naturelle, la ventilation hybride ou encore la ventilation mécanique basse pression.

Les spécificités du bâtiment, le niveau de confort espéré sont quelques-uns des critères qui permettent de s’orienter vers la bonne solution de ventilation.

Chacune des solutions de ventilation ACTHYS affichent ses propres avantages (performances, économies, esthétisme, etc.), permettant d’affiner plus facilement, plus sereinement et plus efficacement le choix de son système de ventilation pour son projet/logement.

Le savoir-faire d’ACTHYS :