« Parce que nos objectifs sont les mêmes que les vôtres, nous sommes le partenaire de votre affichage de sécurité. »

Créé en 1999 par M. Philippe Fournet ancien Sapeur-Pompier de Paris, ACTIPLAN est une Société Française fabriquant en France à Alfortville des plans d'évacuation, des plans d'intervention et tout affichage de sécurité.

ACTIPLAN, Société spécialisée dans :

L’affichage de sécurité, les plans d'évacuation ou d'intervention, les consignes de sécurité ;

La signalétique (panneaux toutes dimensions) ;

Le petit matériel de protection incendie ;

La vérification annuelle de la signalétique et de la signalisation en place ;

La coordination des systèmes de sécurité incendie.

ACTIPLAN se démarque par son sérieux, sa réactivité, sa compétence et son savoir-faire, de la fabrication à la pose en passant par le relevé sur place.

ACTIPLAN, c'est une façon de travailler dans les règles de l'art qui satisfait sa clientèle car ACTIPLAN se veut et se doit d'accompagner ses clients sur le long terme.

Notre actualité : application le 15 juin 2013 de la nouvelle norme NF X08-070 "Informations et instructions de sécurité — Consignes et instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentation technique de sécurité" Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace les normes homologuées NF S 60-303 et NF ISO 6790 (indice de classement : S 60-302), de septembre 1987.

La norme NF X08-070 établit les principes de conception pour les consignes et instructions de sécurité, les plans d'évacuation, les plans d'intervention ainsi que les documents et plans techniques de sécurité. Ces derniers contiennent des informations relatives à la sécurité incendie, au secours, à l'évacuation et au sauvetage des occupants d'un local ou d'un établissement. Il définit les principales caractéristiques auxquelles doivent répondre les consignes et les plans de sécurité-incendie affichés dans tous les types de locaux et d'établissements.

Nos agences à Paris (ACTIPLAN ILE DE France à Alfortville) et en région (ACTIPLAN CENTRE à Limoges, ACTIPLAN PROVENCE à Saint-Chamas, ACTIPLAN SUD-OUEST à Agen et ACTIPLAN OUEST à L'Île-Bouchard) nous permettent d'être toujours plus proche de nos clients et ainsi de mieux répondre à leurs besoins.

ACTIPLAN est certifiée NF318 affichage de sécurité depuis le 12 juillet 2006.

Le savoir-faire d’ACTIPLAN :