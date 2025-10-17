ConnexionS'abonner
Fermer
ACTIVE PROSPECTS - Batiweb

ACTIVE PROSPECTS

3 bis rue de l'Hôtellerie
44482 Carquefou Cedex
France
Site web de la marque
Active Prospects est l’un des 5 acteurs majeurs de la génération de leads pour le marché de la rénovation et de l’équipement de l’habitat. Depuis 2009, nous assurons la prospection commerciale de plusieurs milliers d’artisans et entreprises dans toute la France. Nous mettons en relation les professionnels du bâtiment et les internautes porteurs d’un projet de rénovation de l’habitat. Nous centralisons les demandes de devis laissées sur nos sites web par les particuliers et mettons à votre disposition les Fiches Contacts correspondant à votre activité et zone géographique.

Avec notre offre Premium, vous recevez uniquement des projets de chantiers concrets et détaillés. En effet, nous recontactons l’ensemble des prospects pour valider leurs coordonnées, projet et motivation pour vous rencontrer.

Nous proposons aussi un service de Prise de Rendez-Vous. Nous appelons les prospects et positionnons les Rendez-Vous pour vous. Cette offre représente un gain de temps et l’assurance d’une prospection efficace.

Les principaux métiers que nous couvrons sont les suivants : architecture, gros oeuvre, chape, menuiserie de fermetures, véranda, cuisine, salle de bain, plomberie, carrelage, parquet, peinture, électricité, isolation, ravalement, énergies renouvelables, chauffage, pompe à chaleur, poêle, climatisation et rénovation de toiture. La liste des activités concernées par notre service évolue sans cesse. Nous pouvons donc être amenés à travailler sur d’autres métiers.

Selon vos besoins, notre équipe basée à Nantes vous apporte conseil, assistance et formation. Pour plus de réactivité, nos conseillers commerciaux sont joignables directement sur leur numéro de mobile.

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.