ACTIVE PROSPECTS

Contactez la marque Pour obtenir une information de la part de la marque « ACTIVE PROSPECTS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vos informations Monsieur Madame Nom Prénom Email Téléphone Votre demande Objet Message

Contactez la marque Votre demande de contact a bien été transmise. Batiweb vous remercie de votre fidélité

À très bientôt,



L'équipe Batiweb

Active Prospects est l’un des 5 acteurs majeurs de la génération de leads pour le marché de la rénovation et de l’équipement de l’habitat. Depuis 2009, nous assurons la prospection commerciale de plusieurs milliers d’artisans et entreprises dans toute la France. Nous mettons en relation les professionnels du bâtiment et les internautes porteurs d’un projet de rénovation de l’habitat. Nous centralisons les demandes de devis laissées sur nos sites web par les particuliers et mettons à votre disposition les Fiches Contacts correspondant à votre activité et zone géographique.



Avec notre offre Premium, vous recevez uniquement des projets de chantiers concrets et détaillés. En effet, nous recontactons l’ensemble des prospects pour valider leurs coordonnées, projet et motivation pour vous rencontrer.



Nous proposons aussi un service de Prise de Rendez-Vous. Nous appelons les prospects et positionnons les Rendez-Vous pour vous. Cette offre représente un gain de temps et l’assurance d’une prospection efficace.



Les principaux métiers que nous couvrons sont les suivants : architecture, gros oeuvre, chape, menuiserie de fermetures, véranda, cuisine, salle de bain, plomberie, carrelage, parquet, peinture, électricité, isolation, ravalement, énergies renouvelables, chauffage, pompe à chaleur, poêle, climatisation et rénovation de toiture. La liste des activités concernées par notre service évolue sans cesse. Nous pouvons donc être amenés à travailler sur d’autres métiers.



Selon vos besoins, notre équipe basée à Nantes vous apporte conseil, assistance et formation. Pour plus de réactivité, nos conseillers commerciaux sont joignables directement sur leur numéro de mobile.





Les communiqués de la marque Active Prospects, partenaire des artisans du bâtiment Plus de communiqués Il n'y a pas davantage de communiqués

Profitez d'un large choix d'outils de communication Devenez annonceur sur Batiweb Je deviens annonceur