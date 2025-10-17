ACTIVE PROSPECTS
44482 Carquefou Cedex
France
Avec notre offre Premium, vous recevez uniquement des projets de chantiers concrets et détaillés. En effet, nous recontactons l’ensemble des prospects pour valider leurs coordonnées, projet et motivation pour vous rencontrer.
Nous proposons aussi un service de Prise de Rendez-Vous. Nous appelons les prospects et positionnons les Rendez-Vous pour vous. Cette offre représente un gain de temps et l’assurance d’une prospection efficace.
Les principaux métiers que nous couvrons sont les suivants : architecture, gros oeuvre, chape, menuiserie de fermetures, véranda, cuisine, salle de bain, plomberie, carrelage, parquet, peinture, électricité, isolation, ravalement, énergies renouvelables, chauffage, pompe à chaleur, poêle, climatisation et rénovation de toiture. La liste des activités concernées par notre service évolue sans cesse. Nous pouvons donc être amenés à travailler sur d’autres métiers.
Selon vos besoins, notre équipe basée à Nantes vous apporte conseil, assistance et formation. Pour plus de réactivité, nos conseillers commerciaux sont joignables directement sur leur numéro de mobile.
Les communiqués de la marque
Les tags associés
- Devis
- Chantiers
- Artisans
- Active prospects
- Afficher plus