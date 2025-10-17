ACTIVSKEEN - Batiweb

Convaincus que le bâtiment et son enveloppe sont aux avant-postes de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique et de l’évolution des modes de vie et de travail, nous avons créé ActivSkeen.

Nous intégrons le meilleur des technologies dans les solutions constructives. Ainsi ce n’est plus, par exemple, un élément de façade assurant les fonctionnalités d’étanchéité, d’isolation et de ventilation, qui est installé, mais un élément produisant, en plus de ces fonctionnalités de base, de l’énergie.

Nous faisons ainsi appel à des technologies photovoltaïques intégrées au bâtiment (BIPV), à des solutions de vitrage dynamique, et maitrisons l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception des matériaux, à leur installation, en passant par l’ingénierie de mise en œuvre. Notre vocation est de faire de ces solutions actives de nouvelles opportunités de design architectural. Notre obsession est la qualité de nos réalisations et l'excellence de nos expertises.