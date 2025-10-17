Pour obtenir une information de la part de la marque « ADC SAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ADC - Accessoires De Construction

Fabrique et commercialise différents accessoires pour la construction, comme les barres, des systèmes de levage, des accessoires de coffrage, …

Fondée en janvier 2008, la société ADC – Accessoires de Construction, est une filiale du lamineur bavarois Stahlwerk Annahütte.

ADC fabrique et commercialise différents accessoires de construction et ses clients finaux sont principalement :

Les entreprises de fondation et de travaux spéciaux auxquelles s’adressent en particulier nos barres et accessoires de Géotechnique/Précontrainten,

Les usines de préfabrication d’éléments en béton pour la construction, qui utilisent nos systèmes de levage et de fixation,

et enfin les chantiers, qui ont besoin de nos tiges et accessoires de coffrage pour leurs banches.



Notre atelier de 7000 m², situé au siège du Thillay, permet le stockage et la transformation de nos produits. Les barres sont stockées en longueur de 12 mètres et sont découpées sur place à façon. Pour assurer notre expansion sur le Sud de la France, ADC a ouvert début avril 2014, un second dépôt à Genas (69) dans la région lyonnaise.

Crée en 1537, Stahlwerk Annahütte (SAH) a célébré en 2012 son 475e anniversaire et a été repris en 1975 par le groupe sidérurgique Max Aicher.

Principal fabricant mondial de tiges filetées destinées au secteur du BTP, SAH est le leader mondial des tiges de coffrage (SAS900), de géotechnique (SAS500 et SAS670) et de précontrainte (SAS950). SAH a fabriqué en 2013 plus de 200 000 tonnes de barres.

Sa volonté permanente d’innover fait de Stahlwerk Annahütte un pionnier en matière de technique de construction, répondant au plus près aux attentes du marché. Les Barres SAS670 sont par exemple agréées depuis peu pour servir d’armatures, en particulier pour la construction de gratte-ciels.

Leur haute résistance permet de réduire le volume d’acier nécessaire, rendant plus aisé le bétonnage, mais aussi de réduire l’encombrement des éléments porteurs.

Le savoir-faire d’ADC :