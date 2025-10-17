Pour obtenir une information de la part de la marque « ADS EQUIPEMENTS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ADS EQUIPEMENTS : Spécialiste en produits de balisage, mobilier urbain et marquage au sol

Depuis 2004, ADS EQUIPEMENTS souhaite contribuer à améliorer la sécurité routière. C’est pourquoi, elle assure la commercialisation de produits de balisage et signalisation routière.

Le siège social de la société ADS EQUIPEMENTS est situé en plein cœur de La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

La proximité avec les clients permet de mettre au point des produits innovants répondants à leurs besoins.

Acteur dans le domaine du balisage, ADS EQUIPEMENTS agit également dans la mise en œuvre du marquage au sol et de la pose du mobilier urbain.

Le savoir-faire d’ADS EQUIPEMENTS :

PROTECTION INDUSTRIELLE

Sécurité dans l’entreprise, solutions travaux publics, limitation de vitesse, aménagement des parkings, solutions fumeurs et élections internes.

MOBILIER URBAIN

Barrières de ville, potelets, bornes, stations bus, supports & abris cycles, information & affichage, pavoisement, solutions fumeurs, privatisation des parkings, arceaux, barrières & portiques, barrières de sécurité, sécurisation de la rue et matériel électoral.

SIGNALISATION VERTICALE

Signalisation de police, signalisation directionnelle, supports & fixations, signalisation plastique, signalisation temporaire, solutions ville, ISODIGIT® et marquage au sol.

PLASTIQUE

Produits routiers, signalisation et équipements urbains.

MARQUAGE AU SOL ET AMENAGEMENT

Marquages temporaires, marquages pour parking, marquages thermoplastiques, résine époxy, résine époxy anti-dérapante, aménagement de parking et aménagement de copropriété.

