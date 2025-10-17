ConnexionS'abonner
ADS EQUIPEMENTS

15 rue de Normandie
93120 LA COURNEUVE
France
ADS EQUIPEMENTS : Spécialiste en produits de balisage, mobilier urbain et marquage au sol

Depuis 2004, ADS EQUIPEMENTS souhaite contribuer à améliorer la sécurité routière. C’est pourquoi, elle assure la commercialisation de produits de balisage et signalisation routière.

Le siège social de la société ADS EQUIPEMENTS est situé en plein cœur de La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

La proximité avec les clients permet de mettre au point des produits innovants répondants à leurs besoins.

Acteur dans le domaine du balisage, ADS EQUIPEMENTS agit également dans la mise en œuvre du marquage au sol et de la pose du mobilier urbain.

Le savoir-faire d’ADS EQUIPEMENTS:

PROTECTION INDUSTRIELLE
Sécurité dans l’entreprise, solutions travaux publics, limitation de vitesse, aménagement des parkings, solutions fumeurs et élections internes. 

MOBILIER URBAIN
Barrières de ville, potelets, bornes, stations bus, supports & abris cycles, information & affichage, pavoisement, solutions fumeurs, privatisation des parkings, arceaux, barrières & portiques, barrières de sécurité, sécurisation de la rue et matériel électoral.

SIGNALISATION VERTICALE
Signalisation de police, signalisation directionnelle, supports & fixations, signalisation plastique, signalisation temporaire, solutions ville, ISODIGIT® et marquage au sol.

PLASTIQUE
Produits routiers, signalisation et équipements urbains.

MARQUAGE AU SOL ET AMENAGEMENT
Marquages temporaires, marquages pour parking, marquages thermoplastiques, résine époxy, résine époxy anti-dérapante, aménagement de parking et aménagement de copropriété. 
 

