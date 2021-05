Non renseigné

ADVANTOP est une entreprise performante dédiée à la fabrication de panneaux sandwich.

Pour ce faire, l’entreprise maîtrise les technologies d’assemblage les plus récentes et dispose d’un parc machines fortement automatisées pour la réalisation d’une vaste gamme de panneaux.

Située à Pertuis dans le Sud de la France, l’usine ADVANTOP s’étend sur plus de 30.000 m² dont près de 9000 m² de surface couverte.

ADVANTOP intervient principalement sur les marchés de la véranda avec la production des panneaux de toiture de la marque THERMOTOP® et de la fermeture via la marque FERMOTOP. L'entreprise travaille également sur cahier des charges pour concevoir et mettre au point des produits spécifiques.

Par l’intermédiaire de distributeurs spécialisés, ses produits sont diffusés partout en France ainsi que dans les pays européens limitrophes.

Certifié ISO 9001, le site respecte une technique de fabrication rigoureuse et éprouvée. Issus de recherche et développement, les panneaux de toiture THERMOTOP® sont sous avis techniques. L’avis technique est un gage de sérieux, une démarche volontaire impliquant des investissements et garantissant la continuité de la qualité de fabrication avec des matériaux identifiés pour l’obtention de l’avis technique.

La gamme THERMOTOP® est riche de produits exclusifs comme le panneau conditions extrêmes THERMOTOP® TPE.

Le savoir-faire d’ADVANTOP :

THERMOTOP® : la gamme originale et originelle du panneau de toiture de véranda

Pionnier et inventeur du panneau de toiture de véranda isolé, THERMOTOP® développe des gammes de panneaux pour tous les besoins : acoustique, thermique, décoratif, résistance au feu…

THERMOTOP® propose un laquage intelligent qui diffuse la lumière. Le toit de la véranda qui se pare de teinte foncée qui préserve la véranda des montées en température ou un toit revêtu d’une finition zinc qui s’embellit et se patine au fil du temps pour apporter de l’authenticité.

Des produits sous avis techniques fabriqués dans un site certifié ISO 9001.

FERMOTOP : ADVANTOP a utilisé son savoir-faire de conception et de fabrication de panneaux composites pour améliorer l’isolation thermique des fermetures et propose depuis 1999, des panneaux et accessoires pour la réalisation de volets isolés, à destination des industriels de ce secteur.

Concepteur de système, FERMOTOP vous propose également tous les accessoires nécessaires à la réalisation de volets.