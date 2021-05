ADVENTICE – Aspirateurs industriels

ADVENTICE assure l’ingénierie complète des systèmes proposés par une analyse approfondie des conditions de travail et répond aux besoins de différentes industries et professions.

Les systèmes de nettoyage ADVENTICE s’adaptent aux besoins et s’entretiennent facilement.

L’utilisation d’un aspirateur traditionnel ne permet pas d’assurer une parfaite extraction des poussières. Le recyclage de l’air à travers un filtre papier ou tissu n’arrête pas les petites particules et les micro-organismes. Dans le meilleur des cas, 95% des particules sont arrêtées et stockées dans la poche. Le reste est rejeté dans le local où vous aspirez. Les pièces et les ateliers nettoyés s’encrassent !

Le nettoyage centralisé : la solution

ADVENTICE vous propose la conception d’installations d’aspiration centralisée de poussières. Les particules ne sont pas recyclées, ni les odeurs. Les micro-poussières et les micro-organismes sont rejetés à l’extérieur.

Un concept simple, une efficacité en profondeur

Les techniques traditionnelles de nettoyage avec aspirateur individuel occasionnent des nombreuses gênes : gêne acoustique du moteur de l’aspirateur mobile, gêne spatiale due à l’encombrement du mobile, gêne physiologique pour les personnes allergiques, sensibles aux poussières mises en suspension par l’air rejeté du mobile dans le local où il se trouve.

Une installation ADVENTICE centralisée permet le travail de plusieurs opérateurs simultanément, réduit la manipulation d’appareils (uniquement un flexible et sa canne), ne rejette pas les micro-poussières et micro-organismes dans la pièce pendant le nettoyage.

Le système centralisé ADVENTICE est idéal en tertiaire (industrie, hôtellerie, bureau, maison de retraite, équipement sportif, salle de spectacle…) pour traiter les poussières domestiques avec des coûts d’exploitation et de maintenance minimaux.

La gestion est simplifiée par un stockage unique et une évacuation régulière et automatique des poussières.

Le savoir-faire d’ADVENTICE :