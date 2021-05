AEROVAL, concepteur et fabricant français, propose des solutions globales de diffusion de chaleur ou climatisation faciles à installer, robustes et économiques.

AEROVAL : PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE ET D'INNOVATION

L'expérience :

Depuis 1992, la société AEROVAL, installée à côté de Valence, est spécialisée dans la conception, fabrication et distribution de solutions de confort basées sur des flux d’air chaud ou d’air froid.

Une culture d'innovation :

Les gammes AEROVAL sont précurseurs sur leur marché et bénéficient de plus de 25 ans de recherche et développement.

Notre volonté : toujours améliorer leur performance, au service de l’environnement et du confort au sein de l’habitation.

Une fabrication française :

Nos gammes de récupérateurs d’air chaud, ainsi que l'AEROCLIM'Easy, sont entièrement fabriquées dans nos ateliers, sur des machines à grande capacité pour le poinçonnage, la découpe laser et le pliage.

Elles sont ensuite assemblées et testées à 100 % en bout de chaîne avant conditionnement.

POURQUOI CHOISIR AEROVAL EN TANT QUE PROFESSIONNEL ?

Vous souhaitez proposer à vos clients des solutions de confort robustes et économiques : vous pouvez vous appuyer sur la compétence d’AEROVAL !

Un fabricant français de premier plan :

Sans formation d’installation spécifique. La distribution d’air chaud AEROVAL est une solution robuste et fiable. Chez AEROVAL, nous maîtrisons toute la chaine de production, de la conception, fabrication, approvisionnement à la distribution.

Maîtrise de la conception Aéraulique, avec une approche d'innovation forte, Une expertise du négoce technique (sélection stricte de nos fournisseurs), La maîtrise du montage électrique L'intégration avec la tôlerie ATOVAL, filiale-sœur dans le groupe QAELI.

Un accompagnement par une équipe qualifiée présente à vos côtés :

Vous pourrez vous appuyer sur une équipe terrain présente sur tout le territoire français, une hotline et une équipe technique réactive pour répondre à vos questions.

Vous bénéficiez également de supports pensés pour vous : supports de vente, documentations commerciales et techniques.

Nous proposons des marques et des services dédiés aux différents réseaux.

Livraison sur stock en 3 jours : Nous sommes capables de livrer une solution de distribution d'air chaud, ainsi qu'un poêle / insert sous une semaine après votre demande -> Pas besoin de stocker !

L'appartenance à un groupe intégré, QAELI : AEROVAL fait partie du groupe QAELI, acteur français des solutions de chauffage

Le savoir-faire d’AEROVAL :