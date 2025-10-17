AFPRO FILTERS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AFPRO FILTERS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AFPRO Filters est synonyme de qualité, durabilité et innovation. Pour que nos clients puissent en avoir la garantie, AFPRO Filters a doté chaque site de production de laboratoires de pointe.

Chaque jour, nous développons de nouveaux produits et nous faisons des tests pour savoir comment rendre nos filtres plus efficaces et moins énergivores.

AFPRO Filters contrôle tous ses produits selon la norme de qualité ISO 9001. Matières premières, produits semi-finis et finis sont contrôlés sur la base des critères édictés par le système de qualité ISO.

C’est à ce prix que nous pouvons garantir une qualité constante pour nos produits. Nos sites de production sont certifiés ISO 14001.

Dans nos laboratoires et dans nos centres de Recherche & Développement, les ingénieurs œuvrent à la mise au point de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de filtration.

Des recherches sont menées par exemple sur des fibres synthétiques de haute qualité indéchirables fabriquées progressivement par une technique de multicouches. Cette technique contribue à accroître le durabilité des produits, à baisser la résistance à l’air et par conséquent la consommation énergétique.

AFPRO Filters est certifié Eurovent selon le programme Certify All. Eurovent est un gage de qualité. Eurovent travaille avec des laboratoires indépendants en Suède et en Finlande où les filtres de tous les fabricants sont régulièrement testés.

Le savoir-faire d’Afpro filters :

