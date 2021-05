AGA INTERNATIONAL BUSINESS

AGA INTERNATIONAL est une entreprise familiale basée dans l’Est de la France, à Mundolsheim (67450), en périphérie de Strasbourg.

Spécialiste dans les accessoires pour revêtements de sols tels que les sous-couches, les plinthes et les seuils de portes, elle développe sa gamme et son expérience du marché depuis plus de 20 ans.

AGA INTERNATIONAL est présente partout en France via des réseaux de distribution variés qui lui permettent d’acheminer au mieux la marchandise vers le client final.

Sa proximité avec l’autoroute A35 offre une grande réactivité et permet de travailler avec des délais de livraison au plus court, que ce soit à l’échelle locale, régionale ou nationale.

Nos valeurs ajoutées :

Un stock renouvelé en permanence

Des départs de marchandise chaque jour

Une gamme complète basée sur un rapport qualité/prix

Des conseils techniques

La mise à disposition de support d’information (catalogue, échantillons, fiches techniques…)

Le savoir-faire d’AGA INTERNATIONAL :