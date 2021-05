Depuis 1985, AGI accompagne les entreprises dans l’informatisation de leur gestion.

Nous vendons et installons des progiciels de gestion, de paie, de comptabilité, de CRM, de gestion commerciale, des ERP et des systèmes d'aide à la décision depuis plus de 20 ans.

En tant qu’adhérent et membre actif du CINOV-IT, 1er représentant des TPE-PME du numérique, AGI assure une démarche déontologique et des processus qualité certifiés.

Notre valeur ajoutée :

1. EXPERTISE TECHNIQUE PROGICIELS : tous nos intervenants sont certifiés sur l'un de nos Progiciels partenaires.

2. BUSINESS INTELLIGENCE ASSOCIE : Pas de CRM efficace sans reporting commercial, Pas d'ERP intelligent sans tableau de bord, pas de paie, sans bilan social... nous considérons la business intelligence comme une compétence complémentaire, indispensable et partagée par tous nos intervenants, et totalement cohérente avec notre expertise progicielle.

3. FORMATION : AGI est agrée organisme de formation. Profitez vos budgets formation pour vous former et Faites-vous accompagner par expert. En France, près de 70% des applications achetés sans formation ne sont pas utilisés.

4. ASSISTANCE : nous assistons nos clients dans l'utilisation de leurs outils au quotidien. Pour cela, nous utilisons une solution de gestion d'incident et du support, des solutions de téléassistance (Netviewer et Goto) à la demande et non intrusive.

5. DES COMPETENCES FONCTIONNELLES dans les domaines :

Du marketing,

Du développement commercial

Des achats et des stocks

De la livraison et de la facturation

De la Gestion du temps

De la Paie et RH

De la Comptabilité

Des Tableaux de bord et de reporting

Le savoir-faire d’AGI :

OXYGENE : Fiable et fonctionnel, Oxygène est la 3ème génération d’ERP chez Memsoft et bénéficie des 25 ans de savoir-faire de son éditeur. Riche d’une quinzaine de modules, Oxygène se distingue par son kit de développement qui permet d’établir facilement une ERP sur-mesure.

PAIE & RH : Nous nous sommes au fil des années démarqués de nos concurrents dans la gestion de cas complexe : DADSU, temps partiel, intermittent du spectacle, tepa, fillon, mise en place de nouvelles réglementations... Tout au long de l'année, nos clients trouvent assistance et accompagnement à l’occasion des clôtures fiscales et sociales.

INES : leader français du CRM et Gestion commerciale en mode SAAS. INES CRM est une solution de CRM et de gestion commerciale complète, multi-langue, modulaire, en mode SAAS, consommable à la demande, écologique, économique et sécurisé.

Logiciel MyReport : TABLEAU DE BORD / REPORTING sur Excel ou sur le Web. MyReport permet aux manageurs opérationnels et dirigeants de construire des tableaux d'analyse dans des environnements bureautiques qu'ils maîtrisent déjà : Excel® / OpenOffice ou un navigateur.

CLEANSOFT : une solution simple, complète et fiable pour les entreprises de propreté.

PRH : Complémentaire et indépendant de Cleansoft, P.R.H. est une application de gestion de planning, gestion des temps et activité du personnel.

BDU / BDES avec MyReport