ConnexionS'abonner
Fermer
AGIMPEX - Ferrari & Cigarini France - Batiweb

AGIMPEX - Ferrari & Cigarini France

217 chemin des Noyers ZA de la Bertine
38690 Colombe
France
Site web de la marque

L'entreprise Ferrari & Cigarini fondée en 1969, est spécialisée dans la projection et fabrication des machines et installations pour l'industrie céramique.

Depuis 1988, après le premier projet de machine pour la découpe des carreaux céramiques et la constante recherche des solutions pour optimiser l'usinage des pièces spéciales, l' entreprise située à Maranello fait des installations spécialisées dans la fabrication de mosaïques, listels, plinthes, bord arrondi (Bullnose) et marches.

Ferrari & Cigarini est fière de fabriquer ses lignes d'alimentation complètement automatisées (avec l'emploi de station robotisée) et système d'enlevèment du carton pour la ligne de rectification et polissage. C'est dans l'enlevèment du carton que Ferrari & Cigarini a le brevet international du système unwrap.

Grâce à la poursuite des recherches en nouvelles technologies Ferrari & Cigarini a agrandi son marché et sa gamme en s'orientant vers le secteur du marbre et de la pierre, avec des machines pour la récuperation du matériau de rebut et pour son utilisation suivante dans la réalisation de listels, petites pièces, plinthes, bords et profils spéciaux.

Depuis plus de 10 ans, Ferrari & Cigarini est présent dans le secteur de la brique avec la fabrication de machines pour découpage de listels, angulaires, brique plâtière en cas de façades ventilées et machines pour la réctification de listels et briques (blocs de mur).

Dans le secteur du verre Ferrari & Cigarini projette et fabrique des navettes et robots automatiques pour l'alimentation des tables de coupe et du centre de usinage.

Les valeurs de transparence et loyauté sont la philosophie de développement de l'entreprise Ferrari & Cigarini qui ensemble à ses colaborateurs poursuit ses projects, en se proposant comme l'associé idéal pour un marché en expansion.

Le savoir-faire d’AGIMPEX - Ferrari & Cigarini France :

  • Compactline :  coupe, encollage, façonnage, polisseuse de chants, rectification chanfreinage…
  • Production « just in time » sur le chantier : contractors 3.0
  • Greenline : ligne automatique 
  • Starline : coupe, profilage, manipulation, ligne automatique 
  • Industrialine : coupe, mosaïque, encollage, profilage, affuteuse d’outils, …
     
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.