AGIMPEX - Ferrari & Cigarini France - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AGIMPEX - Ferrari & Cigarini France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L'entreprise Ferrari & Cigarini fondée en 1969, est spécialisée dans la projection et fabrication des machines et installations pour l'industrie céramique.

Depuis 1988, après le premier projet de machine pour la découpe des carreaux céramiques et la constante recherche des solutions pour optimiser l'usinage des pièces spéciales, l' entreprise située à Maranello fait des installations spécialisées dans la fabrication de mosaïques, listels, plinthes, bord arrondi (Bullnose) et marches.

Ferrari & Cigarini est fière de fabriquer ses lignes d'alimentation complètement automatisées (avec l'emploi de station robotisée) et système d'enlevèment du carton pour la ligne de rectification et polissage. C'est dans l'enlevèment du carton que Ferrari & Cigarini a le brevet international du système unwrap.

Grâce à la poursuite des recherches en nouvelles technologies Ferrari & Cigarini a agrandi son marché et sa gamme en s'orientant vers le secteur du marbre et de la pierre, avec des machines pour la récuperation du matériau de rebut et pour son utilisation suivante dans la réalisation de listels, petites pièces, plinthes, bords et profils spéciaux.

Depuis plus de 10 ans, Ferrari & Cigarini est présent dans le secteur de la brique avec la fabrication de machines pour découpage de listels, angulaires, brique plâtière en cas de façades ventilées et machines pour la réctification de listels et briques (blocs de mur).

Dans le secteur du verre Ferrari & Cigarini projette et fabrique des navettes et robots automatiques pour l'alimentation des tables de coupe et du centre de usinage.

Les valeurs de transparence et loyauté sont la philosophie de développement de l'entreprise Ferrari & Cigarini qui ensemble à ses colaborateurs poursuit ses projects, en se proposant comme l'associé idéal pour un marché en expansion.

Le savoir-faire d’AGIMPEX - Ferrari & Cigarini France :