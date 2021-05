AGRESTA TECHNOLOGIES

Située au cœur des Vosges depuis 1977, la Société AGRESTA est devenue la référence du développement et de la production de granulats stabilisés de bois utilisés principalement dans l’aménagement extérieur et le bâtiment.

La production de granulat de bois de haute qualité permet de nombreuses applications dans les espaces verts. AGRESTA offre ainsi une gamme de produits spécifiques pour aménager, décorer et protéger votre environnement. Ces produits hautement qualitatifs répondent à tous les besoins des paysagistes, collectivités ou particuliers pour embellir, sécuriser ou protéger leurs environnements.

Les granulats de bois peuvent remplacer le gravier et une partie du sable dans le béton afin de réaliser des chapes légères, résistantes et isolantes. Cette solution écologique est utilisée pour de nombreuses applications dans la construction moderne ou dans la rénovation et permet d'obtenir un confort supérieur en diminuant la propagation des bruits et les pertes de chaleur.

La légèreté associée aux performances isolantes rend le béton de bois idéal pour la réalisation d’éléments préfabriqués. De nombreux partenaires ont choisi le granulat de bois pour la confection de leurs éléments préfabriqués. Ainsi, ceux-ci bénéficient d'un matériau résistant et isolant qui peut être transporté facilement sur chantier.

Issus d’une sélection et d’un choix attentifs d’une matière première originaire du massif boisé des Vosges, les granulats de bois AGRESTA obtenus par broyage et calibrage sont clairement identifiés. Provenant d’une essence de bois unique - l’Épicéa - les granulats d’AGRESTA sont stabilisés par un traitement thermique basse température et un traitement minéralisant. Grâce à ce procédé de transformation, spécialement conçu et amélioré par la société AGRESTA, nos granulats gardent flexion et résistance sans aucune variation dimensionnelle, valorisant ainsi les qualités naturelles du bois. Ce développement est le résultat d'un travail de recherche et de test pour obtenir des produits fiables. Avec AGRESTA c’est l’assurance d’un produit sain et durable associé au savoir-faire d’une entreprise qui fait de l’environnement le moteur de son développement.

La société AGRESTA a développé de nombreuses applications pour les copeaux de bois et propose aujourd'hui différentes gammes de produits afin de répondre à un maximum de besoins. De la décoration des espaces verts à la réduction des bruits autour des autoroutes, AGRESTA s'engage à fournir des produits de qualité et c'est pourquoi nous effectuons un contrôle rigoureux de la provenance des matières premières et la bonne qualité des produits finis. L'entreprise enrichit son savoir-faire grâce à sa politique de recherche et développement qui a été entreprise afin d’améliorer la qualité et l’utilisation de ses produits. Sa politique de gestion durable a permis de pérenniser son activité et les contacts avec ses différents partenaires.

