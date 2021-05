AGRIPSOL : Fabricant de joints et profilés d'étanchéité caoutchouc extrudés faits sur mesure

AGRIPSOL est une PME-PMI créée dans les années 50 alors connue sous le nom d’Agripsol et Rivaille. En 1981, recentrant son activité de fabricant de joints extrudés en caoutchouc, l’entreprise est reprise par Paul DARCISSAC père de l’actuelle dirigeante Delphine CAILLERE qui préside l’entreprise depuis 2010.

Gage de l’esprit d’une entreprise familiale, depuis l’origine par tradition et le respect de son métier, le personnel transmet aux générations suivantes son savoir-faire.

Entrée dans l’entreprise en 1992, Delphine CAILLERE n’a pas échappé à la règle et est la mémoire d’AGRIPSOL en possédant une connaissance parfaite de son métier de fabricant de profilés caoutchouc.

Le personnel d’AGRIPSOL est formé à tous les postes de la chaîne de fabrication. Notre structure à taille humaine et notre polyvalence nous permettent de répondre avec souplesse et rapidité aux demandes de fabrication de joints en caoutchouc en petites et moyennes séries et de qualité.

Notre politique est de satisfaire au mieux les demandes spécifiques de profilés en caoutchouc de nos clients ; par conséquent, AGRIPSOL n’a pas de catalogue de produits standards, ne fabrique qu’à la commande et de ce fait n’a pas de stock de produits finis.

Ainsi, un grand nombre de nos clients dans les domaines de l’automobile, l’industrie, les énergies renouvelables, le bâtiment reconnaît notre savoir-faire en tant que fabricant de profilés d’étanchéité.

Tout l’outillage est fabriqué dans notre atelier : les filières pour extruder les profilés, les outils de découpe pour une finition propre, les moules pour réaliser les soudures. La politique d’AGRIPSOL est de maintenir à jour son outil de travail, de progresser par le développement de nouvelles machines en interne, d’investir pour compléter ses ateliers de production et de rénover ses machines par rétrofit.

Le savoir-faire d’AGRIPSOL :