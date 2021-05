AGRISPOR : Fabricant et poseur de filets et matériels pour la protection et la sécurité.

Notre unité de production de Soumont Saint Quentin (DEP 14) est spécialisée dans la fabrication, transformation, couture, soudure de tous filets et toiles. L'effectif est de 25 personnes.

Nous sommes spécialistes dans le domaine de la protection et de la sécurité, pour le bâtiment, travaux publics, agriculture, transport, équipement sportif depuis 25ans.

Nous sommes fabricant avec un atelier d'assemblage pour les produits textiles et métalliques. Ex : filet, poteaux de clôtures, etc...

Ainsi, nous pouvons concevoir et réaliser toutes vos demandes particulières.

Le bâtiment neuf ou en rénovation est un métier exigeant dans un environnement concurrentiel international important. Protection des personnes, rénovation des monuments, équipements de sports, clôture, travaux d’accès difficiles, centres de déchets, parcours de golf, filets anti-explosion, anti-grêle, anti-volatiles, désamiantage et filet pour parcs aventure, quels que soient vos besoins, vous recherchez qualité et rapidité au meilleur coût.

AGRISPOR fait face à une concurrence internationale forte en proposant des solutions techniques, des délais et des prix inégalés.

AGRISPOR utilise des nappes de filets d’une qualité unique. Fabriquées intégralement en France, elles sont tressées, lacées et stabilisées pour assurer leurs dimensions dans le temps.

AGRISPOR est une manufacture à SOUMONT ST QUENTIN à coté de CAEN. C‘est ici que vos commandes sur mesure sont confectionnées depuis plus de 25 ans par une équipe maitrisant parfaitement les gestes ancestraux pour ramender vos filets sur mesure.

Vos filets à mailles sont confectionnés entièrement dans notre atelier, la première étape consiste à couper les filets bruts dans les nappes de différentes tailles de mailles (20mm à 145mm) et de différentes tailles de tresses (1,2mm à 4.75mm), ou encore de couleur (noir, blanc, vert ou bleu).

La seconde étape consiste à ramender vos filets en fonction des cotes demandées, c’est un vrai savoir-faire ancestral qui permet de reconstituer les mailles à l’identique et surtout de respecter les normes EUROPEENNES de sécurité EN-1263-1.

La dernière étape est la partie finition de vos filets, en fonction de vos demandes, le filet peut être vendu brut de coupe, surjeté en périphérie, ralingué (passage d’une ralingue de maille en maille), ou encore couplé avec du pare-gravât, polyane ou les deux.

Vos filets seront découpés à vos dimensions, et selon vos besoins seront ralingués, surjetés, renforcés par une bande PVC, équipés d'œillet en périphérie ou bien être équipé d'un sandow.

Tous vos produits sont réalisés à la main, un véritable savoir-faire, les épissures et les nœuds respectent les normes EUROPEENES. Tout ce savoir-faire permet à notre entreprise d’être compétitive et très réactive, et ainsi de pourvoir répondre à vos demandes dans des délais très courts tout en gardant une qualité des produits et des services optimaux. Vos commandes sont réceptionnées et qualifiées techniquement par une équipe disponible et forte d’une grande expérience. Doté d’outils performants nous vous proposons des plans conforment aux normes EUROPEENNES de sécurité EN-1263-1 pour les filets et EN-1263-2 pour la pose.

Le savoir-faire d’AGRISPOR :

FILETS DE SECURITE

BTP

Industries

Parcours aventure

FILETS DE PROTECTION