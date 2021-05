Depuis plus de 60 ans, nous mobilisons toutes nos énergies pour vous offrir des solutions innovantes, fiables et pratiques avec un but unique : vous faire bénéficier chaque jour d’un maximum de confort et d'économies d'énergie avec la volonté permanente de vous proposer un design abouti.

Nous nous appuyons pour ce faire sur l’expertise de nos centres de recherche et de nos 6 sites de production intégralement basés en France, pour enrichir sans cesse nos solutions pour l’habitat individuel ou collectif, le tertiaire et l’industrie. Le label Origine France Garantie atteste de notre engagement à concevoir et produire durablement en France.

Profiter du confort, faire des économies, bénéficier des avantages qu’offre la connectivité sont des marqueurs forts de l’attachement des utilisateurs à notre marque, auxquels s’ajoute aujourd’hui la possibilité de choisir son design.

C’est pour répondre à cette attente que nous avons intégralement repensé le design de nos gammes de radiateurs.

Epuré, classique, contemporain ou audacieux, c’est un large choix pour tous les budgets que nous vous invitons à découvrir dans ce catalogue.

Enfin, à partir du 1er janvier 2018 la Directive Européenne Ecodesign, également appelée Directive ERP entre en vigueur. Elle s’applique aux dispositifs de chauffage électrique fixes que sont les convecteurs, rayonnants, radiateurs et sèche-serviettes. Elle a pour vocation d’améliorer les performances des appareils afin de contribuer à atteindre l’objectif du plan climat 2020.

Toutes nos gammes concernées sont directement 100% conformes, de façon autonome, sans avoir recours à l’ajout d’accessoire. Ainsi, le Tactic et l’Aixance dans leur nouvelle version digitale, intègrent désormais des fonctions telles que la “détection de fenêtre ouverte” et la “programmation hebdomadaire”.

Notre production est garantie par nos 6 usines en France qui disposent chacune d'un département « Recherches et développement » multi-technologique et multi-énergie, au service de l'innovation et de notre réseau commercial national et international

Leader reconnu sur le marché du confort thermique, nous nous posons comme un acteur industriel engagé en faveur de l’économie française et attaché au maintien des emplois dans nos régions.

Le savoir-faire d’AIRELEC :