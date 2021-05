AIRSTAR : Conception et fabrication de ballons éclairants

AIRSTAR est née en 1994, près de Grenoble (France). L’idée “lumineuse” du Français Pierre Chabert a pris de l’essor. Aujourd’hui, nous sommes loin des premiers ballons de baudruche gonflés à l’hélium et éclairés à l’aide d’une ampoule ! La marque est connue et reconnue par une communauté mondiale, dans des domaines aussi divers que la construction, la sécurité, le cinéma, l’événementiel, le spectacle vivant, l’architecture… Le champ des métiers s’est même élargi aux dômes sublimes (dont celui de Solar Impulse) …

De Lewis Hamilton à Jennifer Lopez, d’Elton John à Bertrand Picard… l’album de famille d’AIRSTAR est rempli d’étoiles.

AIRSTAR est aujourd’hui leader mondial dans la conception et la fabrication de ballons éclairants et compte 22 bureaux répartis sur 13 pays, 2 sites de production en France et aux USA et 120 collaborateurs aux quatre coins de la planète.

Innovation et perfection… AIRSTAR est le partenaire des défis de ses clients.

Chaque jour, nos équipes mobilisent leurs compétences pour inventer la lumière de demain. Ce goût pour l’innovation nous permet de proposer des solutions d’éclairage haut de gamme, concentré de technologie, et de réaliser les rêves les plus fous de clients exigeants aux quatre coins du monde.

Vous connaissez forcément les ballons éclairants qui ont fait notre réputation : le Sirocco pour l’industrie et la sûreté, le Crystal ou le Neo pour éclairer vos événements, nos ballons gonflés à l’hélium (Tube et Pad) appréciés sur tous les tournages, que ce soit pour le cinéma, la vidéo ou la télévision.

Le savoir-faire d’AIRSTAR :