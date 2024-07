Akéa Énergies est un bureau d’études spécialisé dans la maîtrise de l’énergie et les solutions de décarbonation. Nous accompagnons les acteurs du tertiaire privé, du secteur public, les industriels, les bailleurs sociaux, et les gestionnaires de copropriétés, de la réflexion jusqu’au suivi des performances énergétiques de vos sites et équipements après travaux.

Chiffres clés

35 ingénieurs et énergéticiens

Plus de 5 000 diagnostics énergétiques réalisés

Plus de 20 ans d’expertise en maîtrise de l’énergie

Boostez vos performances énergétiques

Face au renforcement de la réglementation en matière de décarbonation et à la hausse des prix de l’énergie, les acteurs privés et publics se voient attribués des objectifs stricts. Les émissions de gaz à effet de serre doivent ainsi être divisées par 6 entre 1990 et 2050. La mise en place d’actions de performance énergétique et d’un monitoring efficace est essentielle pour répondre à des enjeux compétitifs, de performance économiques et de décarbonation au niveau national et européen.

Akéa Énergies propose un accompagnement en 6 étapes pour déployer des missions complètes axées sur la performance énergétique et la décarbonation de vos sites et équipements :

Réalisation d’un état des lieux

Élaboration d’une stratégie de décarbonation

Définition des préconisations et des programmes de travaux cohérents

Analyse financière des travaux (subventions, analyse en coût global actualisé)

Pilotage des opérations de rénovation énergétique

Suivi des consommations avec la mise en place d’un monitoring énergétique

Nos cœurs de métiers

Akéa Énergies met à votre disposition son expertise dans les domaines suivants :