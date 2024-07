Décarbonez vos activités grâce à la maîtrise de votre consommation énergétique

Décret tertiaire : vers une plus grande sobriété énergétique

Le décret tertiaire vise à réduire significativement la consommation énergétique du secteur tertiaire d’ici à 2050, avec des obligations dès 2030.

Les bâtiments dont la surface d’activité tertiaire est égale ou supérieure à 1 000 m2 sont tenus de respecter des objectifs de réduction, qui peuvent être de deux types :

Objectifs relatifs (« Crelat ») : calculés en pourcentage de réduction de la consommation énergétique par rapport à une année de référence, correspondant à 12 mois consécutifs choisis entre janvier 2010 et décembre 2022. Dans le cadre de cet objectif en valeur relative, chaque site assujetti doit ainsi atteindre une diminution de la consommation énergétique de 40 % en 2030 ; 50 % en 2040 ; 60 % en 2050.

Objectifs absolus (« Cabs ») : valeurs fixées par le législateur et par type d'activité.

En plus de ces obligations à horizon 2030, les assujettis doivent déjà déclarer leurs consommations énergétiques chaque année avant le 30 septembre sur la plateforme de l’Ademe : OPERAT.

Afin d’atteindre ces résultats ambitieux, il convient de mettre en place un suivi continu, jusqu’à l’atteinte des objectifs.

Akéa Énergies : votre partenaire pour la performance énergétique

En tant que bureau d’études spécialisé en performance énergétique, Akéa Énergies vous accompagne à chaque étape :

Collecte des données patrimoniales & énergétiques des sites assujettis

Définition des objectifs de gains énergétiques à atteindre

Récupération des données de consommations en temps réel et des données de comptage

Mise en place d’une plateforme énergie et de rapports personnalisables avec les indicateurs relatifs au décret tertiaire

Analyse de votre patrimoine par notre Energy Manager et recommandations visant l’atteinte des objectifs

Saisie des données annuelles de consommations sur OPERAT

Munissez-vous d’outils performants pour atteindre vos objectifs

DeltaConso Expert, logiciel développé par Akéa Énergies, est une solution de gestion énergétique et patrimoniale intégrant des services intelligents de traitement de données. Il permet de créer un plan de progrès énergétique, de suivre et d’évaluer les consommations et les coûts énergétiques.

Depuis 2024, le logiciel est interfacé avec la plateforme OPERAT de l’Ademe, facilitant ainsi les déclarations pour les sites soumis au décret tertiaire.

