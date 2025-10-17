AKW INTERNATIONAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AKW INTERNATIONAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AKW : L'histoire d'une entreprise dédiée à l'accessibilité.

En 1982, Anthony Keith Webb (A.K.W), commercial dans une entreprise de Worcestershire (Royaume-Uni) est frustré de ne pas trouver un receveur de douche pour sa mère âgée. Il décide donc de le concevoir et fait breveter un modèle en GRP, très résistant, anti-dérapant et facile d’accès.

Les autorités locales ont été séduites par le projet et très vite, ce receveur est devenu le modèle de choix pour l’équipement de la salle de bains PMR, bref le receveur Braddan était né.

L’offre de produits PMR étant inexistante, toute une gamme a été crée de manière à pouvoir équiper entièrement une salle de bains accessible à tous. L’usine s’est donc étendue et a intégré la fabrication de parois de douche mi hauteur en polycarbonate ainsi que de nombreux accessoires.

Aujourd’hui AKW est leader au Royaume Uni dans la fabrication et la distribution de produits PMR pour la salle de bains et la cuisine et compte près de 250 employés.

Le savoir-faire AKW :