Depuis 1896, nous fabriquons des vasques et des plans vasques en acier vitrifié répondant aux exigences les plus élevées en matière de matériau, de forme et de fonction.

Dans notre usine, nous créons des produits qui répondent à la fois aux besoins fondamentaux de nettoyage et d’esthétique et qui s’intègrent dans les différents espaces de vie.

Depuis plus de 120 ans, l’acier vitrifié n’est donc pas seulement un matériau, mais aussi la plus grande source d’inspiration. Travailler avec le matériau composite composé d’acier inoxydable et de glaçure émaillée nous incite à atteindre une performance créative maximale. Un artisanat de maître, fabriqué en Allemagne.

Les produits ALAPE sont le résultat d’un savoir-faire artisanal : chaque vasque, chaque plan vasque est une production individuelle, le résultat de l’interaction parfaite entre la fabrication manuelle spécialisée et les sous-processus automatisés. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous nous appuyons dans une large mesure sur l’expertise de nos employés : leur enthousiasme porte et inspire ALAPE. Et donc, à ce jour, ce sont encore les personnes qui garantissent nos excellents résultats par leur travail compétent et consciencieux.

L’acier vitrifié incarne la puissance des contrastes. Stabilisé au titane, à faible teneur en carbone et répondant aux normes de qualité les plus strictes, l’acier spécial d’ALAPE confère au produit son design et permet un traitement particulièrement précis. L’enveloppe de verre, en revanche, confère au matériau ses propriétés caractéristiques et rend nos produits particulièrement durables.

Nous créons nos produits avec les plus hautes exigences en matière de design et dans le contexte de l’architecture environnante. Les exigences changeantes de nos espaces de vie servent d’inspiration pour de nouveaux concepts de produits. Depuis de nombreuses années, ALAPE travaille avec succès avec d’excellents partenaires qui opèrent dans cette zone de tension. Ensemble, nous poursuivons le développement de la conception des produits, incarnant ainsi l’esprit de la marque tout en explorant de nouvelles solutions et de nouveaux procédés de fabrication.

ALAPE est une filiale de la société Dornbracht. Basé à Iserlohn, Dornbracht est un fournisseur de premier plan de robinetterie et d'accessoires design de haute qualité pour la salle de bains, le spa et la cuisine. L'entreprise a été fondée en 1950 et est aujourd'hui active au niveau international avec son portefeuille de produits sur plus de 125 marchés. En tant que marque haut de gamme, Dornbracht est synonyme de technologie innovante "made in Germany" et de normes de qualité élevées au niveau de la fabrication.

Le savoir-faire d’ALAPE :