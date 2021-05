ALBERTS (ALBERTS GAH)

Gust. Alberts GmbH & Co. KG est présente à l’internationale avec 430 employés répartis sur trois sites.

En Allemagne, en Europe et dans le reste du monde, ALBERTS GAH, entreprise familiale depuis cinq générations, est devenue un fournisseur de systèmes en développement constant pour le commerce, l’artisanat et l’industrie.

Nous sommes passionnés par les idées et les produits innovants en matière d’habitat et de jardin pour des nouveautés et une fiabilité encore meilleure. Ce qui a commencé en 1852 au cœur du Sauerland en tant que fabrique de verrous propose aujourd'hui une gamme comprenant plus de 7 000 articles.

Nous fabriquons des produits de qualité qui répondent aux exigences du client final en matière de clôtures, de sécurité, de construction, de réparation et de bricolage et bien plus encore. Nous couvrons ainsi un large spectre dans le domaine du Do-it-Yourself. Vous trouverez ainsi nos produits dans tous les magasins de bricolage et le commerce spécialisé.

En tant que partenaire, nous soutenons les marchés de la construction et le commerce professionnel dans la réalisation de leurs concepts commerciaux et de leurs stratégies pour l'internationalisation. Comme nous comprenons mieux que personne le processus d’achat du client final, nous offrons un service international optimal à nos partenaires. Plus de 8 000 partenaires commerciaux nous font confiance au quotidien dans toute l’Europe. Nous en sommes fiers, tout comme nous sommes fiers de l’histoire commune qui en résulte !

Le savoir-faire d’ALBERTS GAH :