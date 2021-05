ALCEA : Fabricant français d'un progiciel de solution de sûreté.

ALCEA conçoit et développe ses propres systèmes (logiciels et matériels) au service des entreprises et institutions pour assurer leur sûreté et la supervision de leurs bâtiments : gestion des accès, détection intrusion, vidéoprotection, gestion des visiteurs, gestion des clés et gestion technique.

Depuis sa création en 1995, la société ALCEA propose en effet une solution globale performante s’adaptant à tous les projets de construction, de réhabilitation ou d’extension de sites. Pour cela, elle travaille en étroite collaboration avec les bureaux d’études, les intégrateurs/installateurs et les exploitants, afin de répondre parfaitement aux besoins métier de chaque secteur d’activité.

Du logiciel d’hypervision à l’électronique multifonction, ALCEA développe une solution logicielle et matérielle totalement ouverte, modulaire et intégrée, pour garantir la sûreté et la supervision des bâtiments. Le logiciel Alwin s’adapte ainsi à toutes les exigences, quel que soient le type de bâtiments (tertiaires, industriels ou autres) et niveau de sécurisation et de protection requis.

Fort d’une expertise depuis 25 ans dans le domaine de la sûreté, ALCEA se positionne aujourd’hui comme un partenaire solide, qui accompagne efficacement les professionnels du bâtiment dans la gestion et la réussite de leurs projets, en France et à l’international.

Aujourd’hui, ALCEA est en pleine expansion. Ses performances reposent sur la confiance que ses clients lui accordent grâce, en particulier, à la réactivité et à l’engagement de ses équipes, la qualité des prestations réalisées, ainsi que sa capacité à s’adapter aux nouvelles technologies.

Le savoir-faire d’ALCEA :