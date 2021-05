ALEKER : Editeur de logiciel depuis 20 ans

Spécialisé dans le secteur de l'agencement, ALEKER met à disposition de ses clients son expertise pour offrir les outils les plus efficaces et les plus faciles d'accès.

Votre temps est précieux, optimisez-le différemment dès maintenant.

Nos clients sont majoritairement des professionnels de l'agencement ou de la menuiserie.

Ils exercent une activité soit B2B pour des agencements de bureaux, magasins, pharmacies via des architectes ou des décorateurs, soit une activité B2C en lien direct avec les particuliers.

Depuis la TPE de type artisanal jusqu'à la PME de 50 personnes avec Bureau d'Etudes, le logiciel ALEKER rend des services incomparables.

Environ 60% d'entres elles sont équipées de machines à commandes numériques et 40% ont une production traditionnelle.

Parmi nos clients, nous avons aussi des sites internet spécialisés. Ils utilisent le logiciel ALEKER Designer pour la conception et le chiffrage de leurs catalogues de meubles sur-mesure. La prise de commande et la fabrication sont ainsi optimisés pour garantir une efficacité optimale tant sur le plan commercial qu'en production

Dans le cas des TPE, les utilisateurs sont soit le chef d'entreprise, soit le chef d'atelier.

Pour les PME, le bureau d'études, les chargés d'affaire ou le responsable de production.

La plupart d'entre eux utilisent notre solution comme support de vente 3D pour fournir au client final une prestation sur-mesure et haut de gamme. Une fois la validation du projet effectuée, la mise en production est grandement facilitée par l'obtention d'une feuille de débits et de toutes les informations nécessaires au lancement de la production.

Le savoir-faire d’ALEKER :

Logiciel 3D - ALEKER DESIGNER

Séduire et vendre, produire efficacement et télécharger pour :