ALFAFLEX : Fabricant de tuyaux souples en PVC

Située en Champagne, à proximité des principaux pôles français mais également au cœur des grandes capitales européennes, ALFAFLEX est présente aussi bien en France qu’à l’étranger.

Forte de son expérience et de sa maîtrise des matières plastiques, la Société ALFAFLEX s'est déjà imposée auprès des revendeurs en fournitures industrielles et d’arrosage et a remporté de nombreux marchés Constructeurs. En outre, notre Société a su répondre aux exigences techniques requises dans des domaines d’activités aussi divers que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'automobile, l'incendie, l'équipement des piscines et la balnéothérapie.

ALFAFLEX en chiffres :

50.000m2 : surface totale

8.000 tonnes : capacité de production annuelle

4.000 références : produits

80 personnes : effectif

Le savoir-faire d’ALFAFLEX :